24 февраля из колонии общего режима РУ-170 условно-досрочно освободилась первая партия заключенных, чьи ходатайства о замене наказания на более мягкое и не связанное с лишением свободы судом были удовлетворены. udo6 Около 20 человек родственников собрались во дворе колонии, чтобы встретить своих близких. Здесь и жены, и сестры, и братья, и матери, и даже маленькие дети. Ольга СКАЧКОВА приехала сегодня утром из города Самара РФ. В Уральской колонии вот уже полтора года отбывает наказание ее сын. Именно он оказался в числе счастливчиков, выходящих сегодня на свободу по УДО. - Я приехала за сыном сегодня, он освобождается. Полтора года ждали, надеюсь, больше он хулиганить не будет, - говорит мама осужденного Ольга СКАЧКОВА. После вступления в силу нового уголовно-процессуального кодекса в городской суд Уральска от осужденных режимного учреждения было подано 145 ходатайств о замене наказания на более мягкое  и не связанное с лишением свободы. Только на этой неделе по УДО из уральской тюрьмы на свободу выйдут 36 человек. - Сегодня из стен этого заведения освобождаются осужденные в количестве 18 человек, постановление в отношении которых вступили в законную силу. Всего же до конца недели планируется освободить около 36 человек, - рассказал старший помощник прокурора области Тимурлан ИСМАИЛБАЕВ. Как стало известно, из уже 90 рассмотренных с начала нынешнего года ходатайств осужденных, 11 заключенным в замене наказания судом было отказано. Чаще всего суд отказывает заключенным в УДО за имеющийся и не погашенный иск о возмещении морального или материального вреда потерпевшего, плохое поведение в стенах колонии. - Это те, кто показали себя с положительной стороны, которые согласно новому уголовно-исполнительному кодексу переведены на третью положительную степень отбывания наказания, которые погасили иски, - говорит и.о. начальника РУ-170/2 Тайман КАЗИЕВ. Роман ТОЛСТОВ один из счастливчиков, освободившихся сегодня по УДО. Это первая судимость парня. Ровно год назад его уже освобождали досрочно, но тогда он не выполнил условий условно-досрочного освобождения. Его объявили в розыск и он вновь вернулся в колонию. За хорошее поведение суд снова поверил осужденному и дал ему второй шанс. - Не осознавал, наверное, что значит здесь побывать. Не ценил жизнь, не ценил свободу, не ценил семью, которая меня ждет и любит, - говорит Роман ТОЛСТОВ. Вот только не всегда получается так, как планируют осужденные и их начальство. Согласно статистике уголовной инспекции г. Уральск, 7-8 процентов осужденных, освободившихся по УДО за нарушение ограничений свободы или условий отбывания остатка срока, возвращаются в колонию. Так, только в прошлом году в уральскую колонию общего режима вернулись 56 осужденных, которых ранее отпустили по УДО. С начала нынешнего года уже 14 человек. udo1 udo2 udo3 udo4 udo5 udo7 udo8 udo9 udo10 udo11 Видео Ербола АМАНШИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА