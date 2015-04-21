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Происшествия

В Уральске 2-летний ребенок подавился жвачкой и умер

Иллюстративное фото с сайта www.imenno.ru Трагедия произошла 19 апреля в поселке Зачаганск, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, трагедия произошла 19 апреля в частном доме по улице Нарын в микрорайоне "Коктем". Согласно акту судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка 2013 года рождения наступила в результате закрытия верхних дыхательных путей инородным предметом. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, информацию подтвердили, добавив, что ребенок умер до приезда врачей.
Анэль Кайнеденова
В Уральске 2-летний ребенок подавился жвачкой и умер
Иллюстративное фото с сайта www.imenno.ru
Иллюстративное фото с сайта www.imenno.ru
Иллюстративное фото с сайта www.imenno.ru Трагедия произошла 19 апреля в поселке Зачаганск, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, трагедия произошла 19 апреля в частном доме по улице Нарын в микрорайоне "Коктем". Согласно акту судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка 2013 года рождения наступила в результате закрытия верхних дыхательных путей инородным предметом. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, информацию подтвердили, добавив, что ребенок умер до приезда врачей.
ребенок смерть

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