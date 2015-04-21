В Уральске 2-летний ребенок подавился жвачкой и умер

Иллюстративное фото с сайта www.imenno.ru Трагедия произошла 19 апреля в поселке Зачаганск, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, трагедия произошла 19 апреля в частном доме по улице Нарын в микрорайоне "Коктем". Согласно акту судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка 2013 года рождения наступила в результате закрытия верхних дыхательных путей инородным предметом. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, информацию подтвердили, добавив, что ребенок умер до приезда врачей.