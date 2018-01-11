Полина - не единственный ребенок в семье. Ее и 6-летнюю сестру воспитывают мама и бабушка. Отец ушел из семьи за несколько дней до рождения девочки. Семья живет в квартире в поселке Федоровка Теректинского районе ЗКО. По словам мамы Полины Юлии НАЗАРОВОЙ, первые признаки тяжелой болезни она заметила в июне 2016 года. Тогда полуторагодовалая дочь стала много капризничать, стала агрессивной и не поддавалась никаким уговорам успокоиться. Также мама заметила, как в один день у маленькой Полины вздулся живот. - Ночью я вызвала скорую и нас забрали в местную больницу в поселке Федоровка. Там у дочки взяли анализы, сделали рентген, но ничего определить не смогли, и нас в ту же ночь отправили в детскую областную больницу. Там Полине сделали УЗИ и врач-онколог поставил диагноз - рак правой почки. Нам дали направление на операцию в Алматы. По приезду в клинику дочке сделали 4 блока химиотерапии и 3 августа прооперировали. Врач сразу меня предупредил, что почку спасти не удастся, и ее вместе с опухолью удалят, - рассказала Юлия НАЗАРОВА. Первая операция прошла успешно, и в скором времени малышка вместе с мамой отправились в родной поселок домой. Однако счастье длилось недолго. Через 9 месяцев в июне 2017 года Полина вновь стала показывать все те же признаки что и ранее. Местные врачи не стали ждать и направили девочку вместе с мамой в Уральск. - Нас опять положили в детскую больницу с подозрением на аппендицит. Через день там же провели экстренную операцию и оказалось, что на месте почки, которую удалили, образовалась опухоль. Тогда моя девочка 6 дней пролежала в реанимации. Врач-онколог добилась того, чтобы нас санавиацией отправили в Алматы. Но я не смогла полететь, так как в семье зарабатываю только я, и если брошу работу, то лечить дочь будет не на что. Поэтому с Полиной отправилась бабушка. Там малышке три дня делали химиотерапию, но у Полины ухудшились анализы, и она попала в реанимацию, где боролась за жизнь 30 дней, - пояснила расстроенная мама. Когда Полина попала в реанимацию бабушке стало плохо с сердцем и ее прооперировали в алматинской клинике. Бабушке установили кардиостимулятор. Поэтому Юлие пришлось оставить работу и прилететь в Алмату чтобы находиться рядом с дочкой. - Анализы Полины восстановились после 30 дней проведенной в отделении реанимации. Врачи провели третью операцию и удалили опухоль, которую обнаружили за кишечником. Нам вновь пришлось перенести несколько химий и лучевую терапию. В итоге нас отпустили домой отдохнуть на две недели. В назначенное время бабушка с Полиной вернулись в Алматы и прошли обследование, врачи уверили нас, что все хорошо, и 14 октября 2017 года они вернулись домой. Тогда мы думали, что победили эту страшную болезнь и наши кошмары закончились, - рассказывает Юлия НАЗАРОВА. Уже через неделю дома у девочки поднялась высокая температура, но признаков простуды не было. Мама вызвала участкового врача, и их вновь положили в больницу. Там врачи сказали, что это позднее проявление последствий химиотерапии. - Когда мы в последний раз были в Алматы, у дочки обнаружили гепатит. Сейчас мы пьем таблетки и делаем все, что нам прописали врачи. Но нам необходимо ехать в Астану, чтобы получить лечение и обследование. Квоту на лечение государство предоставляет, вот только денег на перелет и проживание у меня нет. За эти два года мы много раз летали и ездили в Алматы, сейчас у меня просто нет возможности собрать на поездку. У меня несколько кредитов, которые я ранее брала на лечение. Я даже не знаю столичные расценки. Нам надо где-то жить и питаться. Также надо приобрести билеты. Ездить нам придется каждые три месяца, может, и реже, но это точно скажут доктора, - заявила мама. Юлия НАЗАРОВА развелась с мужем в 2015 году. Сейчас отец маленькой Полины практически не помогает семье, так как не работает. Сама мама работает специалистом в одной из сельских организаций и получает 65 тысяч тенге, на которые они живут всей семьей. Бабушка была вынуждена оставить работу, чтобы ухаживать за больной внучкой. Помимо двух детей Юлии, в семье еще воспитывается 12-летний племянник, опекуном которого является бабушка. Сейчас семья очень нуждается в деньгах, так как большая часть уходит на покупку лекарств для трехлетней Полины.