Иллюстративное фото из архива "МГ« Как рассказал руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Уральск Мержан Нуртазиев, в этом году были внесены изменения в программу «Нурлы жер» и теперь особое внимание уделяется многодетным семьям. — В начале года по программе «Нурлы жер» многодетным семьям было предоставлено 20 квартир, всего запланировано выдача 69 квартир. Кроме этого, сейчас разыгрывается конкурс на приобретение еще 46 квартир для многодетных семей. По программе «Нурлы жер» на прошлой неделе был сдан в эксплуатацию новый дом на 216 квартир, 72 квартиры из которых были выделены для многодетных семей, 29 квартир — детям-сиротам, 24 квартиры — неполным семьям. Всего в этом году 138 квартир выделены именно для многодетных семей, — сообщил Мержан Нуртазиев. В начале года по программе «Нурлы жер» казахстанской ипотечной компанией был построен еще один дом на 177 квартир. Дом предназначен для очередников, жилье будет предоставляться на арендной основе с последующим выкупом. — Среди очередников в распределении квартир участвовали представители семи категорий: неполные семьи, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, оралманы, инвалиды первой и второй группы и дети-сироты. Всего в очереди по городу стоят более 19 тысяч человек, — рассказал Мержан Нуртазиев. Стоит отметить, что в Уральске 41 дом признан аварийным, в котором проживают более 1400 людей. — На сегодняшний день 17 домов уже снесены, из которых переселены 133 семей. Вместо них уже построены четыре дома, еще пять домов строятся. Среди аварийных домов значится дом № 82 по улице Курмангазы, но он является памятников архитектуры и сносить его нельзя. Кроме этого, дома по проспекту Евразия 246, 244/1, 246/2 уже снесены, жильцам предоставлены квартиры, и в скором времени планируется начать строительство нового дома, — рассказал Мержан Нуртазиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.