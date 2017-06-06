Арычная система существует в Уральске с 50-х годов прошлого века. Ее предназначение – сглаживать негативные последствия летней жары, поскольку климат у нас сухой. Малый круг, который проходит по улицам Некрасова, Курмангазы, Нурпеисовой, проспекту Достык-Дружба, Карева, Комсомольской, Караша и Чагано-Набережной, пока бездействует. - В ближайшее время мы планируем запустить малый круг арычной системы, протяженность которого порядка 2,5 километров. Это произойдет после спада уровня Чаганского водохранилища, - сообщил заведующий сектором отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Уральска Мирас МУЛКАЙ. Но большой круг арычной системы, который бездействовал в прошлом году из-за ремонта проспекта Достык-Дружба, уже функционирует. Он берет начало в сборном бассейне у налогового комитета. Проходит по улицам Молдагалиева, проспектам Достык-Дружба и Евразия, затем по улице Чагано-Набережной и заканчивается в городском парке культуры и отдыха, впадая в реку Чаган. - Сотрудники ТОО «Жайык Таза Кала» ежедневно занимаются обслуживанием арычной системы. Особенно часто приходится чистить арыки в районе центрального рынка. В них кидают мусор. Также засоряется система в районе водосброса в реку Чаган, - заявил Мулкай. Коммунальщики сообщили, что в городе появится и новая цветочная композиция. Ее в данный момент возводят на пересечении улиц Пугачева и Чагано-Набережной. Железная пирамида высотой в 7,5 метров будет украшена цветами петуньи. - Мы уже делали подобные сооружения в Астане, Алматы и Кызылорде. Внутри пирамиды будет установлена емкость на 3 кубометра воды. Для полива цветов используется система капельного полива, - заявил бригадир подрядной организации Жарас МАДЕЛИЕВ. Всего на создание цветников озеленителям областного центра выделено 25 млн тенге. Цветники будут расположены на площади в 19 тысяч квадратных метров.