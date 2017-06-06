Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя областного управления здравоохранения Нурданата БЕРКИНГАЛИ, с 1 июля 2017 года все без исключения работодатели будут отчислять 1% от заработной платы работника. - В дальнейшем будет увеличение отчислений, которое достигнет в 2018 – 1,5%, в 2019 – 1,5%, в 2020 – 2%, в 2022 – 3%, - отметил Нурданат БЕРКИНГАЛИ. Также с 1 июля, все, кто зарегистрирован в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей, профессиональных медиаторов будут отчислять 5% от 2-х минимальных заработных плат. - С 1 января 2018 года начнут отчислять в ФСМС так называемые самозанятые граждане. В эту категорию входят домохозяйки, незарегистрированные безработные, сельские жители и сезонные работники, не имеющие постоянного дохода, а также граждане с недекларируемым доходом, - рассказал заместитель руководителя областного управления здравоохранения. Для того, чтобы узнать о своем статусе системы медицинского страхования, можно обратиться в Цон или в регистратуру поликлиники. Стоит отметить, что работодатель обязан ежемесячно информировать об отчислениях работника. По словам заместителя руководителя областного управления здравоохранения Нурданата БЕРКИНГАЛИ, государство будет оплачивать взносы за 14 категорий граждан, эти категории будут получать все услуги в рамках ОСМС бесплатно. К ним относятся: -дети, -многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, - участники и инвалиды Великой Отечественной войны, - инвалиды, - лица, зарегистрированные в качестве безработных, - лица, обучающиеся и воспитывающиеся в интернатных организациях, - лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования в форме резидентуры, - лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет, - неработающие беременные женщины, а также неработающие лица, фактически воспитывающие ребенка (детей) до достижения им (ими) возраста трех лет; - пенсионеры; - военнослужащие; - сотрудники специальных государственных органов; - сотрудники правоохранительных органов; - лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением учреждений минимальной безопасности);