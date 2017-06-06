На скамье шестеро подсудимых из разных областей Казахстана, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото с сайта ria.ru

Сегодня утром в суде №2 города Атырау началось рассмотрение уголовного дела в отношении шести подсудимых - жителей Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской области, Атырау. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1,2 ст.405 УК РК "Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма".

- Следствие предъявило обвинение подсудимым в том, что они проводили действия, направленные на развитие ячейки в Атырауской области, увеличение количества последователей, призывали к участию в деятельности экстремистской организации, - сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда.

Ерлан ОМАРОВ