По словам жителей города Уральск, газовые службы проводят незаконные проверки, тем самым получая за свои услуги немалые суммы от доверчивых людей. - Мы живем в районе Ремзавода. Уже не в первый раз к нам приходят газовые службы и предлагают проверить на плотность газоотходы и вентиляционные каналы. Цена услуги составляет от 800 до 1400 тенге, у всех свои расценки. В гостях у нас побывали такие газовые службы как «Пож Газ Аймак», «Батыс Газ Аймак» и "Орал Газ Аймак". Сотрудники этих компаний показывают рабочее удостоверение и договор. Но после проверки «Батыс Газ Аймак», когда мы захотели предъявить претензии после некачественного обслуживания, дозвониться до них не смогли, как выяснилось позже, офис у них находиться даже не в Уральске, а в Атырау. Но в реальности никаких проверок они не осуществляют. После прихода этой службы у нас обнаружили утечку газа, - рассказала местная жительница Айгуль. Редакция газеты «МГ» обратилась за комментариями в АО «Каз Транс Газ Аймак», там выяснилось, что данная организация не лицензирует данный вид деятельности и не имеет никакого отношения к ТОО «Орал Газ Аймак», «Нац Газ Аймак», «Батыс Газ Аймак», «Пож Газ Аймак». - Фирменные наименования указанных организации сходны с АО «КазТрансГаз Аймак», что зачастую вводит в заблуждение население. Наша организация неоднократно направляла обращение в адрес государственных органов области. Однако в отношении данных организаций каких-либо действенных мер принято не было, - пояснили в ТОО «Каз Транс Газ Аймак» . - Учитывая, что деятельность по проверке дымоходов и вентиляционных каналов не относится у лицензируемым видам деятельности организации (проходят только учетную регистрацию в органах юстиции), никакими органами их деятельность не регулируется. Корреспонденты "МГ" пытались сами дозвониться по номеру ТОО "Батыс Газ Аймак", оказалось, номера не существует. Существует ли офис, тоже под большим вопросом. А вот директор ТОО "ПожГазАймак" Самат АКЫБАЕВ охотно показал список своих сотрудников и рассказал, каким образом они предоставляют услуги. - У нас в штате 10 контролеров. Все они добросовестно относятся к своей работе. Жалоб к нам ранее никаких не поступало, я сам ежедневно нахожусь в офисе на втором этаже по адресу: Демократическая, 1/3 с 10.00 до 18.00 часов. В марте этого года мы прошли регистрацию в органах юстиции на данный вид деятельности, - рассказал Самат АКЫБАЕВ. - Наша организация занимается только проверкой дымоходов, если все в полном порядке, нашими сотрудниками составляется акт. Все акты мы сдаем для отчетности в "КазТрансГаз", если же мы выявляем какие-либо нарушения, то выдаем предупреждение, а уже сам человек решает что с этим делать. То есть мы только можем обследовать и выявить нарушения, никаких ремонтных работ мы не производим. Кроме того, директор "ПожГазАймак" пояснил, что акты о проверке дымоходов выдаются на один год, а сама проверка осуществляется только в добровольном порядке.