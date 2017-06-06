Иллюстративное фото с сайта uchulive.org 37-летняя женщина собрала деньги с родителей школьников, пообещав организовать для них выпускной вечер, и скрылась. - На местную жительницу 1980 года рождения написали заявление в полицию сразу 7 человек. У шестерых родителей мошенница взяла по 55 тысяч тенге, в одного - 52 тысячи. Выпускной женщина так и не организовала, деньги родителям возвращены не были, - сообщили в пресс-службе областного ДВД. В настоящее время мошенница находится в розыске, для нее уже предусмотрено наказание по ч.1 ст. 190 УК РК "Мошенничество". Как выяснилось, ранее женщина уже привлекалась к ответственности по этой же статье. В общей сложности она присвоила денежные средства на общую сумму 382 тысячи тенге.