- Наша компания активно развивает и внедряет технологические решения в области мобильных финансовых услуг. Абонентам Аctiv уже доступны оплата проезда в общественном транспорте и паркинга с баланса их абонентского номера, а также покупка билетов на мероприятия. Мы видим очень хороший отклик наших абонентов. За пять месяцев абоненты Аcitv купили более тысячи билетов на сумму свыше 3,6 млн. тенге. И сегодня с запуском нового портала mobiMoney для абонентов Аctiv наша компания делает еще один важный шаг в развитии мобильных финансовых сервисов в сторону еще больших возможностей и комфорта для наших пользователей, - отметил главный исполнительный директор АО «Кселл» Арти Отс. mobiMoney значительно расширяет список услуг, которые теперь можно оплачивать при помощи баланса мобильного номера. Кроме того, эта услуга делает процесс оплаты удобным и простым. 3 причины воспользоваться сервисом mobiMoney: • Простота – мобильный телефон всегда под рукой • Скорость – номер мобильного телефона всегда в голове • Безопасность – подтверждение покупки или оплаты через SMS - Мы внимательно изучили поведение потребителей онлайн-платежей в Казахстане. Поэтому, в первую очередь, предлагаем удобные и комфортные условия для оплаты для наиболее активного сегмента – онлайн-геймеров, которые через mobiMoney могут теперь оплачивать свои игровые активности. Женской аудитории мы предлагаем возможность делать покупки с баланса в популярных косметических сетевых компаниях. Любителям шоппинга – возможность покупать скидочные купоны с их баланса, - поделился подробностями работы нового сервиса Арти Отс. Как работает mobiMoney: • Пользователь на сайте mobimoney.kz выбирает интересующего поставщика услуг, вводит реквизиты (номер договора, e-mail, логин), сумму и свой номер мобильного телефона activ; • При нажатии на кнопку «Оплатить» ему приходит SMS c одноразовым кодом и отображается страница с деталями операции и запросом на подтверждение операции; • Пользователь вводит код SMS, нажимает кнопку «Подтвердить» и видит страницу с результатами проведения операции; • После он получает SMS с информацией о проведенной операции. Компания «Кселл» планирует увеличить количество поставщиков на платежном сервисе mobiMoney. Список доступных для оплаты услуг и партнеров можно узнать на сайте mobimoney.kz. Технологическим партнером сервиса mobiMoney является финтех компания «WoopPay». На правах рекламы