Сегодня, 6 июня, родные погибших и пострадавших в ужасной аварии, которая произошла 2 июня на трассе Уральск - Аксай рассказали подробности столкновения. По словам одной из выживших пассажирок красного "Фольксвагена Шарана" Марины РОГОВОЙ, в тот день она ехала с подругами из Уральска домой в Аксай. - Водитель изначально превышал скорость и постоянно разговаривал по телефону, но когда мы делали ему замечания, он огрызался. Утверждать, что в момент столкновения он также говорил по мобильному я не могу, однако моя подруга, которая сейчас лежит в ЦРБ Бурлинского района говорила мне, что перед нами ехал большегруз, и мы его обгоняли. Я отчетливо помню момент столкновения. Мы ехали по своей уже полосе, а на нас несся другой "Шаран". Когда машины столкнулись лоб в лоб мы несколько раз перевернулись и упали в кювет. Наступила минутная тишина, и когда я очнулась, то нас уже вытаскивали из машины на траву водители других авто. У меня перелом грудной клетки, кто мне возместит мое утраченное здоровье? - с ужасом вспоминает Марина РОГОВА. - Я часто езжу в Уральск и с собой беру свою внучку, как бы я потом смотрела в глаза своим детям, если бы с ней что-то случилось. Пострадавшим пришлось 40 минут ждать скорую помощь. Иис ДОСКАЛИЕВА - тетя погибшей пассажирки из синего "Шарана" 42-летней Айнагуль ЕСМАДЬЯРОВОЙ, которая ехала из Аксая в Уральск. - Моя племянница после аварии попала в больницу поселка Федоровка, где нет никаких условий для оказания необходимой медпомощи. Когда ее туда отвезли, то сказали, что будут оперировать голову, потому как у нее была рассечена бровь. К ней в больницу сразу приехал брат и отец. Айнагуль была на втором этаже и ей должны были сделать рентген. Как оказалось, аппарат рентгена не работал и снимок сделали каким-то другим прибором, но на снимке не было ничего видно. Врачи успокоили родных, сказав, что с Айнагуль все в порядке и ее скоро спустят на первый этаж. А через несколько минут брата и отца позвала врач. Они подумали, что сестру уже перевели в палату, но врач сообщила, что сохранить жизнь пострадавшей не удалось. У Айнагуль ЕСМАДЬЯРОВОЙ осталось 10-летняя дочь, которую она воспитывала одна. Сейчас девочка постоянно спрашивает, где мама и когда она вернется. Иис ДОСКАЛИЕВА, как и все родственники погибших и пострадавших, просит, чтобы власти проконтролировали ход следствия и наказали виновных. - Как можно было принять на работу в пассажироперевозки 22-летнего мальчишку. Откуда у него опыт? Почему сейчас хозяин этих "Шаранов" отказывается от того, что это его таксист, хотя водитель второго синего "Шарана" говорит, что это их новенький, и они вместе работали. Необходимо проверить все эти такси. Пусть в них установят GPS, чтобы следить за скоростью и их местонахождением или же вообще их отменят и оставят только автобусы. Кто будет отвечать теперь за жизни наших родных?. Когда отремонтируют эту страшную трассу, там огромные ямы, которые водители объезжают. И мы почти уверены, что столкновение произошло именно из-за этого, хотя скорость там явно была превышена, - плача говорит Иис ДОСКАЛИЕВА. Родные Асимы НУРМАНОВОЙ нашли ее тело в морге города Аксай. Всего в страшной аварии пострадали 14 человек, из них трое погибли. Среди них и водитель красного "Шарана". Стоит отметить, что родные погибшего водителя не выходили на связь с пострадавшими.Нурманова АсимаСалтанат АдиловаАйнагуль Есмадьярова