Центр «Аутизм победим» стал 23-м по счету участником программы по оснащению техникой и подключению к бесплатному интернету. Это Ассоциация родителей, которая при поддержке фонда «Добровольное общество Милосердие» с 2013 года помогает семьям, в которых растут дети с аутизмом, и вырабатывают комплексную модель помощи. Методика направлена на вывод из аутизма, то есть на решение изначальной проблемы ребёнка. В результате на сегодня больше 20 детей справились с болезнью. В создании анимационной сказки «Мир безграничной дружбы» в качестве сеанса инновационной терапии приняли участие 10 детей инклюзивной группы. - С Beeline мы сотрудничаем давно, и я очень рада, что многим дружественным социальным организациям компания дала возможность работать самостоятельно и дистанционно, реализовать идеи. Замечательно, что проект подключился и к нашим проблемам. Мир пока не знает природы аутизма, но уже понятно одно - родители, специалисты и общество, должны измениться сами, максимально убрать негатив из нашей жизни, чтобы ребенок захотел общаться с внешним миром. В этом нам очень помогут компьютеры и свободный доступ в сеть. Родители и координаторы могут вести активную работу в интернете и социальных сетях, проводить консультации онлайн, - отмечает руководитель проекта «Аутизм Победим» Аружан Саин .- Мы, как инновационная компания, верим в технологический подход. Компьютер и интернет формируют комфортную среду для терапии и обучения. В недалеком будущем, возможно, к реабилитации подключатся средства виртуальной реальности и другие технологические решения, и число детей, выведенных из аутизма будет расти. Ранее мы уже подключили к интернету центр для детей с аутизмом «Асыл Мирас» в Астане, и продолжаем помогать там, где мы нужны, - комментирует Главный исполнительный директор Beeline Казахстан Олександр Комаров. Социальная программа корпоративного бренда Beeline Business «Безграничные возможности» подводит итоги 3 лет работы. В 2016 году программа изменилась – помимо бесплатного интернета Beeline подарил организациям полностью оснащенные инновационные компьютерные классы. В рамках «Безграничных возможностей» доступ к интернету получили более 13 тысяч человек в городах Павлодар, Алматы, Шымкент, Петропавловск, Костанай, Усть-Каменогорск, Кокшетау, Караганда, Атырау, Кызылорда, Тараз и Уральск. Это 23 организации - школы и библиотеки для детей с ограниченными возможностями, дома юношества, реабилитационные центры, детские дома и другие социальные учреждения. Проект является флагманом глобальной социальной инициативы «Make Your Mark» («Оставь свой след») группы Veon в Казахстане. На правах рекламы