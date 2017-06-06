Иллюстративное фото с сайта invafemida.io.ua Об этом сообщила руководитель городского отдела координации занятости и социальных программ Нурлы ХАБИЕВА в ходе совещания, посвященного проблемам инвалидов. По словам главы горсобеза сегодня в Атырау действуют 7 инватакси, занимающихся перевозкой людей с ограниченными возможностями. - 5 машин перевозят инвалидов 1 группы: колясочников, людей с диагнозом ДЦП и постинсультных больных. В 2016 году в городе было запущено социальное такси для незрячих людей. Инициатором перевозок выступило общество слепых, услуги по транспортировке данной категории людей осуществляются в рамках госзаказа, - рассказала Нурлы ХАБИЕВА. По словам заместителя акима города Атырау Мейрима КАЛАУИ, в местном бюджете не предусмотрено финансирование НПО, поэтому в решении данной проблемы он призвал помочь предпринимателей. - Первое инватакси в Атырау было запущено благодаря спонсорам и меценатам, в этот раз мы также хотим обратиться к предпринимателям помочь с приобретением такси для инвалидов. В свою очередь горакимат возьмет на себя обязательства по выплате заработной платы водителям и оплате счетов за ГСМ, - пояснил Мейрим КАЛАУИ. Кроме этого на совещании подняли еще одну проблему: атырауские инвалиды не могут передвигаться на пассажирском транспорте из-за неадаптированных остановок. Сегодня в по городу курсируют 346 автобусов, для инвалидов приспособлены всего лишь 5 из-них.