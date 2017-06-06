По словам заместителя руководителя областного управления здравоохранения Нурданата БЕРКИНГАЛИ, государство будет оплачивать взносы за 14 категорий граждан, эти категории будут получать все услуги в рамках ОСМС бесплатно. К ним относятся: -дети, -многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, - участники и инвалиды Великой Отечественной войны, - инвалиды, - лица, зарегистрированные в качестве безработных, - лица, обучающиеся и воспитывающиеся в интернатных организациях, - лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования в форме резидентуры, - лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет, - неработающие беременные женщины, а также неработающие лица, фактически воспитывающие ребенка (детей) до достижения им (ими) возраста трех лет; - пенсионеры; - военнослужащие; - сотрудники специальных государственных органов; - сотрудники правоохранительных органов; - лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением учреждений минимальной безопасности);