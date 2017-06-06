Дети, пенсионеры, инвалиды, студенты и безработные будут получать услуги в рамках ОСМС бесплатно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". medstrahovanie По словам заместителя руководителя  областного управления здравоохранения Нурданата БЕРКИНГАЛИ, государство будет оплачивать взносы за 14 категорий граждан, эти категории будут получать все услуги в рамках ОСМС бесплатно. К ним относятся: -дети, -многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, - участники и инвалиды Великой Отечественной войны, - инвалиды, - лица, зарегистрированные в качестве безработных, - лица, обучающиеся и воспитывающиеся в интернатных организациях, - лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования в форме резидентуры, - лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет, - неработающие беременные женщины, а также неработающие лица, фактически воспитывающие ребенка (детей) до достижения им (ими) возраста трех лет; - пенсионеры; - военнослужащие; - сотрудники специальных государственных органов; - сотрудники правоохранительных органов; - лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением учреждений минимальной безопасности); Кристина КОБИНА