8 и 9 июня в области ожидается усиление ветра до 18 м/с, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщает РГП "Казгидромет", 7 июня в ЗКО ожидается переменная облачность и дождь. - Температура воздуха днем 8 июня составит +20..+22 градуса, без осадков, 9 июня столбик термометра поднимется до +20..+22 градусов, ожидается гроза и дождь, - отметили в "Казгидромете".