Иллюстративное фото из архива "МГ" АЗС "Орал Жан-Ойл" подняла стоимость солярки сразу на 3 тенге, и цена стала равняться 137 тенге, а на заправке "Нефтек" стоимость увеличилась на 1 тенге. Кроме того, АЗС "Орал Жан-Ойл" подняла цену на бензин марки АИ-92 на 2 тенге. Как сообщили в управлении энергетики ЗКО, цена на нефтепродукты повысилась из-за изменения цен у поставщиков. - Предельно допустимая стоимость дизтоплива в области - 138 тенге, а на АИ-92 - 144 тенге. Ни одна заправка пока не превысила данные цены, - отметили в управлении энергетики. Стоит отметить, что в области проводится мониторинг розничных цен на нефтепродукты по 123 автозаправочным станциям. Из них в Уральске находятся 52 АЗС и 71 - в районах.