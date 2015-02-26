Сегодня, 26 февраля, на пр. Абулхаир хана недалеко от остановки "Жигули" сотрудники УАП ДВД ЗКО остановили автомобиль с тонированными стеклами. tonirovka1 - Мы остановили автомобиль с тонированными стеклами, - рассказал лейтенант полиции Марат КУРМАНОВ. - Инспектор попросил водителя предъявить документы, однако водитель сказал, что документы находятся в бардачке, бардачок закрыт на ключ, а ключ тот в свою очередь потерял. Машина была растонирована на месте и доставлена на штрафстоянку. На водителя будет составлен адмпротокол за то, что он ездил с тонировкой и без документов. По словам дорожных полицейских, о водителе известно лишь то, что зовут его Адлет. Сам автовладелец от каких-либо комментариев отказался. Машина осталась на штрафстоянке, а водителя полицейские доставили в управление административной полиции для составления протокола и выяснения личности. tonirovka2 tonirovka3 tonirovka4 tonirovka5 Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА