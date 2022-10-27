- формовщики,
- машинист мостового крана,
- арматурщики,
- сварщики,
- оператор техоспана,
- слесарь бетоносмесительного узла,
- оператор цементного склада,
- слесарь-электрик,
- слесарь по ремонту оборудования,
- инженер-энергетик,
- стропальщики,
- слесарь-сантехник,
- закройщик,
- портной.
В Уральске безработных приглашают на бесплатное обучение
Во время обучения предусмотрена стипендия. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в акимате Уральска, в рамках Национального проекта развития предпринимательства на 2021-2025 годы, по заявкам работодателей можно пройти бесплатное краткосрочное профессиональное обучение по курсам подготовки и переподготовки по следующим специальностям: формовщики, машинист мостового крана, арматурщики, сварщики, оператор техоспана, слесарь бетоносмесительного узла, оператор цементного склада, слесарь-электрик, слесарь по ремонту оборудования, инженер-энергетик, стропальщики, слесарь-сантехник, закр