В Уральске безработных приглашают на бесплатное обучение

Во время обучения предусмотрена стипендия. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в акимате Уральска, в рамках Национального проекта развития предпринимательства на 2021-2025 годы, по заявкам работодателей можно пройти бесплатное краткосрочное профессиональное обучение по курсам подготовки и переподготовки по следующим специальностям: формовщики, машинист мостового крана, арматурщики, сварщики, оператор техоспана, слесарь бетоносмесительного узла, оператор цементного склада, слесарь-электрик, слесарь по ремонту оборудования, инженер-энергетик, стропальщики, слесарь-сантехник, закр