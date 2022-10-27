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Социум

В Уральске безработных приглашают на бесплатное обучение

Во время обучения предусмотрена стипендия. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в акимате Уральска, в рамках Национального проекта развития предпринимательства на 2021-2025 годы, по заявкам работодателей можно пройти бесплатное краткосрочное профессиональное обучение по курсам подготовки и переподготовки по следующим специальностям: формовщики, машинист мостового крана, арматурщики, сварщики, оператор техоспана, слесарь бетоносмесительного узла, оператор цементного склада, слесарь-электрик, слесарь по ремонту оборудования, инженер-энергетик, стропальщики, слесарь-сантехник, закр
Кристина Кобина
В Уральске безработных приглашают на бесплатное обучение
Во время обучения предусмотрена стипендия.
В Уральске безработных приглашают на бесплатное обучение
В Уральске безработных приглашают на бесплатное обучение
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в акимате Уральска, в рамках Национального проекта развития предпринимательства на 2021-2025 годы, по заявкам работодателей можно пройти бесплатное краткосрочное профессиональное обучение по курсам подготовки и переподготовки по следующим специальностям:
  • формовщики,
  • машинист мостового крана,
  • арматурщики,
  • сварщики,
  • оператор техоспана,
  • слесарь бетоносмесительного узла,
  • оператор цементного склада,
  • слесарь-электрик,
  • слесарь по ремонту оборудования,
  • инженер-энергетик,
  • стропальщики,
  • слесарь-сантехник,
  • закройщик,
  • портной.
Кто может участвовать? Безработные зарегистрированные в центре занятости населения от 18 лет и до пенсионного возраста. После окончания обучения вручаются сертификаты, и их трудоустраивают на постоянную работу. Направленным на обучение предусмотрена стипендия. Для участия в программе нужно обратиться в Центр занятости населения по адресу: Курмангазы, 173А. Контактный телефон 8 (7112) 30-32-71. Напомним, ранее сообщалось, что в области насчитывается 123 532 молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет. Доля молодежи категории NEET (молодёжь, которая не учится и не работает – прим. автора) по итогам второго квартала составила 3,1% или 3 829 человек. По краткосрочному обучению 7 564 молодых человека получили консультации и направлены в центры занятости. 692 молодых специалиста по программе с «Дипломом в село» получили 213,3 млн тенге в качестве подъёмного пособия, а 307 специалистам выдали кредит на покупку жилья на общую сумму 1,4 млдр тенге. Ещё 1 175 человек на лето были трудоустроены по проекту «Жасыл ел», а проектом «студенческие строительные отряды» освоено 460 квот. Также до конца года в рамках проекта планируется трудоустроить 500 молодых людей. В целях трудоустройства выпускников высших и средних специальных учебных заведений в июне 2022 года были организованы встречи молодых предпринимателей и молодёжи области. В настоящее время заключён договор с мебельной фабрикой Modisal. Студенты колледжа после прохождения практики на фабрике и окончания обучения будут трудоустроены туда. Кроме того, ведётся работа по согласованию с рядом ресторанов по приёму на работу поваров и официантов, завершивших обучение.
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