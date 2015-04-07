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Социум

В Уральске более 50 подростков задержаны за ночные прогулки

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления административной полиции ДВД ЗКО. С 1 по 10 апреля на территории ЗКО проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток» в целях профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. Инспекторы по делам несовершеннолетних отмечают, что значительно уменьшилось подростковое попрошайничества возле торговых домов и на рынках города, а также, что на улице практически не встретишь гуляющих после 23 часов вечера детей. Корреспонденты "МГ" 6 апреля вышли в рейд вместе с инспекторами. Вече
gorod
В Уральске более 50 подростков задержаны за ночные прогулки
Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления административной полиции ДВД ЗКО.
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С 1 по 10 апреля на территории ЗКО  проводится  оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток» в целях профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. Инспекторы по делам несовершеннолетних отмечают, что значительно уменьшилось подростковое попрошайничества возле торговых домов и на рынках города, а также, что на улице практически не встретишь гуляющих после 23 часов вечера детей. Корреспонденты "МГ" 6 апреля вышли в рейд вместе с инспекторами. Вечером 6 апреля ни в одном уральском кафе нам не встретились несовершеннолетние. А администраторы все как один утверждали, что знают о том, что нельзя пускать в свои заведения тех, кому нет еще 18 лет, а отпускать алкоголь и сигареты можно продавать только лицам, достигшим 21 года. К слову, за весь вечер на улице встретился лишь один 16-летний парень. Он утверждал, что возвращается с тренировок домой. К слову, он был не один, а с другом. Подростков забрали в УВД г.Уральска, его родители были оповещены. Через 15 минут приехал отец ребенка и забрал его домой. Как объяснила начальник ювенальной полиции УВД г.Уральск Гульшат ГУСМАНОВА, теперь это дело будут рассматривать в ювенальном суде. Всего за 5 дней оперативных мероприятий в органы внутренних дел области за совершение административных правонарушений были доставлены более 100 несовершеннолетних, выявлено 10 неблагополучных семей, где воспитываются 20 детей и подростков. Сотрудниками ювенальной полиции области были задержаны более 50-ти подростков за нахождение вне жилых помещений в ночное время без сопровождения законных представителей. Также выявлено по одному факту нарушения тишины и совершения мелкого хулиганства. Кроме этого, в рамках ОПМ выявлено 5 фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, по которым составлены административные протокола. 3 апреля в межрайонном специализированном суде по делам несовершеннолетних ЗКО с участием представителей органов прокуратуры, сотрудников ДВД ЗКО был проведен круглый стол по профилактике подростковой преступности и правонарушений и решению проблемных вопросов. В рамках ОПМ «Подросток» приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ЗКО жительница области была признана виновной в совершении уголовного проступка по ст.140 ч.1 УК РК - "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и ей  назначено наказание в виде штрафа в размере 25 МРП.
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Видео Ербола АМАНШИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА
подростки

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