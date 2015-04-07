В Уральске более 50 подростков задержаны за ночные прогулки

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления административной полиции ДВД ЗКО. С 1 по 10 апреля на территории ЗКО проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток» в целях профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. Инспекторы по делам несовершеннолетних отмечают, что значительно уменьшилось подростковое попрошайничества возле торговых домов и на рынках города, а также, что на улице практически не встретишь гуляющих после 23 часов вечера детей. Корреспонденты "МГ" 6 апреля вышли в рейд вместе с инспекторами. Вече