На 23,5 миллиона тенге купили престижные госномера жители ЗКО

Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление административной полиции ДВД ЗКО. По словам начальника регистрационно-экзаменационного отдела УАП ДВД ЗКО Жанболата ЖАНШИНА, на сегодняшний день в ЗКО водителями было приобретено 63 престижных государственных регистрационных номерных знака. - Сумма от продажи престижных государственных номерных знака составила 23 миллиона 599 тысяч 674 тенге, - рассказал Жанболат ЖАНШИН. Напомним, продажа престижных государственных регистрационных номерных знаков стартовала в Казахстане 20 октября 2014 года. Только за первую неделю про