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Социум

На 23,5 миллиона тенге купили престижные госномера жители ЗКО

Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление административной полиции ДВД ЗКО. По словам начальника регистрационно-экзаменационного отдела УАП ДВД ЗКО Жанболата ЖАНШИНА, на сегодняшний день в ЗКО водителями было приобретено 63 престижных государственных регистрационных номерных знака. - Сумма от продажи престижных государственных номерных знака составила 23 миллиона 599 тысяч 674 тенге, - рассказал Жанболат ЖАНШИН. Напомним, продажа престижных государственных регистрационных номерных знаков стартовала в Казахстане 20 октября 2014 года. Только за первую неделю про
Анэль Кайнеденова
На 23,5 миллиона тенге купили престижные госномера жители ЗКО
nomera
nomera
Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление административной полиции ДВД ЗКО. По словам начальника регистрационно-экзаменационного отдела УАП ДВД ЗКО Жанболата ЖАНШИНА, на сегодняшний день в ЗКО водителями было приобретено 63 престижных государственных регистрационных номерных знака. - Сумма от продажи престижных государственных номерных знака составила 23 миллиона 599 тысяч 674 тенге, - рассказал Жанболат ЖАНШИН. Напомним, продажа престижных государственных регистрационных номерных знаков стартовала в Казахстане 20 октября 2014 года. Только за первую неделю продаж приобрели 12 номеров. Как и следовало ожидать, из-за номера региона 07 особым спросом в Уральске пользуются номера 007, а также 001. Также в налоговый кодекс были внесены поправки, в которых утверждены ставки государственных регистрационных номерных знаков. Так, за выдачу ГРНЗ цифрового обозначения: 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 - нужно будет выложить 253 724 тенге, а за обозначения: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 - 422 256 тенге. К слову, после продажи автомашины за владельцем сохраняется престижный госномер.
УАП ДВД ЗКО

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