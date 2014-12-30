zhunisovaОб этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на специализированный межрайонный уголовный суд по ЗКО. Специализированный межрайонный уголовный суд признал виновным Николая КУРОХТИНА в убийстве и хранении огнестрельного оружия и приговорил его к 13 годам лишения свободы строгого режима. Напомним, убийство произошло в одном из домов по улице Жунисова 2 октября нынешнего года. Преступление произошло во дворе 4-квартирного дома. В погребной яме дома был найден труп мужчины с признаками насильственной смерти. У него было четыре огнестрельных ранения: два в голову, одно в шею, одно в руку. Погибший оказался одним из жильцов этого дома. Ему было 40 лет. Своей семьи у него не было, он проживал вместе с матерью, а в тот день он помогал ей спустить картошку в погреб. С места ЧП были изъяты три пустые гильзы калибра 9 мм. Позже задержали и подозреваемого. Им оказался сосед убитого, причем сотрудник правоохранительных органов в отставке. По версии следствия, 02 октября 2014 года примерно в 15 часов Николай КУРОХТИН, находясь во дворе своего дома по улице Жунисова, 56, будучи в состоянии алкогольного опьянения, увидев прошедшего в свой гараж соседа из квартиры №3 Николая КАЗАНЦЕВА, на почве сложившейся неприязни из-за неоднократных ссор на бытовом уровне, взял незаконно хранившийся у него дома пистолет калибра 9 мм и прошел в гараж вслед за КАЗАНЦЕВЫМ. Там подсудимый неожиданно произвел два выстрела в руку и шею потерпевшего. От полученных огнестрельных ранений КАЗАНЦЕВ через открытый люк погреба упал внутрь и КУРОХТИН подошел к погребу и сверху произвел два выстрела в голову соседа, причинив огнестрельные пулевые слепые ранения головы с повреждением костей свода и основания черепа, вещества головного мозга, от которых Казанцев скончался на месте, а Курохтин скрылся с места происшествия. Приговор в законную сил не вступил и может быть обжалован.