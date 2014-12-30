Иллюстративное фото с сайта news.headline.kz Иллюстративное фото с сайта news.headline.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным правоохранительных органов, в доме жителя Атырау были обнаружены напечатанные фальшивые купюру достоинством 2 тысячи тенге. Полицейские совместно с сотрудниками департамента государственных доходов задержали 26-летнего парня, в доме у которого были изъяты фальшивые деньги и аппаратура для ее изготовления: компьютер, цветной принтер, листы для печатания денег. Всего было изъято 219 купюр, на общую сумму 438 тысячи тенге. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 206, части 2 – «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». По данной статье фальшивомонетчик может лишиться свободы сроком от 5 до 10 лет.