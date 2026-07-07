В Уральске ЧСИ перечислил чужие 10 млн постороннему человеку

На него завели уголовное дело.

Прокуратура Западно-Казахстанской области "поймала за руку" частного судебного исполнителя (ЧСИ). Проверка выявила серьезные нарушения в его работе с деньгами, которые предназначались для взыскателей.

Как рассказали в надзорном органе, ЧСИ грубо нарушил закон об исполнительном производстве и распоряжался чужими деньгами по своему усмотрению.

В частности, следствие установило два крупных факта. ЧСИ не перечислил законным взыскателям 532 тысячи тенге. Еще 9,8 миллиона тенге он необоснованно перевел на счет абсолютно постороннего (третьего) человека.

По данным фактам уже начато досудебное расследование по статье 251 УК РК "Злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем".

Ход следствия находится на особом контроле областной прокуратуры. По окончании расследования действиям ЧСИ и других возможных причастных лиц будет дана правовая оценка.