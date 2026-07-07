Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Уральске ЧСИ перечислил чужие 10 млн постороннему человеку

На него завели уголовное дело.
Арайлым Усербаева
В Уральске ЧСИ перечислил чужие 10 млн постороннему человеку
Иллюстративное фото из архива «МГ»

Прокуратура Западно-Казахстанской области "поймала за руку" частного судебного исполнителя (ЧСИ). Проверка выявила серьезные нарушения в его работе с деньгами, которые предназначались для взыскателей.

Как рассказали в надзорном органе, ЧСИ грубо нарушил закон об исполнительном производстве и распоряжался чужими деньгами по своему усмотрению.

В частности, следствие установило два крупных факта. ЧСИ не перечислил законным взыскателям 532 тысячи тенге. Еще 9,8 миллиона тенге он необоснованно перевел на счет абсолютно постороннего (третьего) человека.

По данным фактам уже начато досудебное расследование по статье 251 УК РК "Злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем".

Ход следствия находится на особом контроле областной прокуратуры. По окончании расследования действиям ЧСИ и других возможных причастных лиц будет дана правовая оценка.

прокуратура уголовное дело ЧСИ

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article