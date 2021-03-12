В Уральске даже замену вывесок теперь будут согласовывать с акиматом

Дизайн-код проспекта имени Н.Назарбаева презентовали в городском акимате, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 10 марта в городском акимате состоялась презентация проекта дизайн-кода главного проспекта. Как рассказал заместитель акима города Асхат Кульбаев, стоимость проекта составляет 26,4 миллиона тенге и будет реализован в течение нескольких лет. – Проспект имени Н.Назарбаева - историческая часть города и ее нужно не только сохранить, но и сделать привлекательной для туристов. Наша цель — сделать проект дизайн-кода нормативно-правовым актом, чтобы о