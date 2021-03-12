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Социум

В Уральске даже замену вывесок теперь будут согласовывать с акиматом

Дизайн-код проспекта имени Н.Назарбаева презентовали в городском акимате, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 10 марта в городском акимате состоялась презентация проекта дизайн-кода главного проспекта. Как рассказал заместитель акима города Асхат Кульбаев, стоимость проекта составляет 26,4 миллиона тенге и будет реализован в течение нескольких лет. – Проспект имени Н.Назарбаева - историческая часть города и ее нужно не только сохранить, но и сделать привлекательной для туристов. Наша цель — сделать проект дизайн-кода нормативно-правовым актом, чтобы о
Арайлым Усербаева
В Уральске даже замену вывесок теперь будут согласовывать с акиматом
Дизайн-код проспекта имени Н.Назарбаева презентовали в городском акимате, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске актерская труппа казахского драмтеатра требует отставки руководителя
В Уральске актерская труппа казахского драмтеатра требует отставки руководителя
Иллюстративное фото из архива "МГ" 10 марта в городском акимате состоялась презентация проекта дизайн-кода главного проспекта. Как рассказал заместитель акима города Асхат Кульбаев, стоимость проекта составляет 26,4 миллиона тенге и будет реализован в течение нескольких лет. – Проспект имени Н.Назарбаева - историческая часть города и ее нужно не только сохранить, но и сделать привлекательной для туристов. Наша цель — сделать проект дизайн-кода нормативно-правовым актом, чтобы он носил обязательный характер. Пока он носит лишь рекомендательный характер. Все нововведения с сегодняшнего дня, которые будут проводиться, замена вывесок, все это будет согласовываться с отделом архитектуры. Сегодня, объявив о том, что дизайн есть, все изменения должны быть согласованы с уполномоченным органом. С действующими предпринимателями – мы можем им рассказать об этом дизайн-коде и призывать их сделать город лучше. Рычаги воздействия – соответствие вывесок государственному языку, а также соответствие историческому облику зданий в старой части Уральска, - отметил Асхат Кульбаев. Как стало известно, отныне рекламные вывески должны размещаться на государственном и русском языках. Тексты должны располагаться в следующем порядке: слева или сверху - на государственном, справа или снизу - на русском языках, пишутся одинаковыми по размеру буквами. Тексты заранее должны быть утверждены в отделе культуры и развитии языков. По словам руководителя государственной инспекции по охране историко-культурных наследий ЗКО Аскара Бабенова, теперь любые планируемые строительные работы вокруг памятных мест будут согласовываться с их ведомством. В городе под защитой государства находятся 130 памятных объектов. Согласно проекту, проспект Назарбаева будет поделен на три части: историческую, административную, жилую. Жилая зона будет идти от пересекающей проспект улицы Молдагуловой до улицы Ихсанова, административная – от улицы Ихсанова до улицы Жумагалиева, дальше до улицы Пугачёва — историческая части города. Для того, чтобы туристы лучше ориентировались, решено было каждую зону оформить соответственно, со своими табличками, указателями, стендами и вывесками. – Дизайн‐код ‐ система правил, требований и ограничений для формирования, поддержания и развития целостной архитектурно‐художественной среды, которая включает в себя фасады зданий и сооружений, строений, городской ландшафт, элементы благоустройства, навигации, информации и рекламы на территории вдоль проспекта Нурсултана Назарбаева. Он регламентирует порядок разработки проектов благоустройства, установку и эксплуатацию информационных, навигационных, рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, размещаемых на территории Центра. На примерах видно, что если вывески размещены как попало, каждый предприниматель пытается затмить другого, то по такой улице даже гулять неприятно. Визуальная красота улицы привлечет много туристов. Цветовое кодирование упростит навигацию. Это больше всего нужно туристам и гостям города. Все элементы навигации – указатели, таблички, схемы маршрутов, знаки должны содержать соответствующий цветовой код. В разработке есть и цвета фасадов зданий, - подчеркнула заместитель руководителя отдела архитектуры Уральска Ботагоз Тустикбай. К слову, предприниматель должен будет заранее согласовать рекламу на фасадах зданий с акиматом Уральска. Стоит отметить, что администрация города планируют в будущем создать дизайн-проект улиц Сырыма Датова, проспекта Абулхаир хана, улицы Шолохова и проспекта Абая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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