В Уральске девушка сбросилась с моста в реку Чаган (фото, видео)

Девушку спас полицейский, который проезжал мимо, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ЧП произошло на мосту в районе спортивной базы Динамо сегодня, 27 октября. Очевидец, который рыбачил в это время, рассказал, что не видел девушку до того момента, пока она не оказалась в воде. обратил внимание на происходящее, когда услышал удар о воду. - Я рыбачил метрах в трехстах от моста, вдруг услышал удар о воду, повернул голову, смотрю: человек Сначала она ушла под воду, потом вынырнула, начала стонать и руками махать. Я взял свои вещи и побежал в сторону моста. Там стояли люди. Я хотел прыгать