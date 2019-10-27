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Социум

В Уральске девушка сбросилась с моста в реку Чаган (фото, видео)

Девушку спас полицейский, который проезжал мимо, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ЧП произошло на мосту в районе спортивной базы Динамо сегодня, 27 октября. Очевидец, который рыбачил в это время, рассказал, что не видел девушку до того момента, пока она не оказалась в воде. обратил внимание на происходящее, когда услышал удар о воду. - Я рыбачил метрах в трехстах от моста, вдруг услышал удар о воду, повернул голову, смотрю: человек Сначала она ушла под воду, потом вынырнула, начала стонать и руками махать. Я взял свои вещи и побежал в сторону моста. Там стояли люди. Я хотел прыгать
Дана Рахметова
В Уральске девушка сбросилась с моста в реку Чаган (фото, видео)
Девушку спас полицейский, который проезжал мимо, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
ЧП произошло на мосту в районе спортивной базы Динамо сегодня, 27 октября. Очевидец, который рыбачил в это время, рассказал, что не видел девушку до того момента, пока она не оказалась в воде. обратил внимание на происходящее, когда услышал удар о воду. - Я рыбачил метрах в трехстах от моста, вдруг услышал удар о воду, повернул голову, смотрю: человек Сначала она ушла под воду, потом вынырнула, начала стонать и руками махать. Я взял свои вещи и побежал в сторону моста. Там стояли люди. Я хотел прыгать в воду, но смотрю там парень молодой. Он уже разделся и прыгнул в воду, он ее спас, молодец он. Он мне сказал, что работает в полиции, - рассказал рыбак Жулдыз Досумов. Полицейский, спасший девушку, рассказал, что ехал через мост на машине с мамой и детьми. - Я забрал дочь с танцев и вместе с ней и мамой ехали через мост. Там стояла девушка, но я не придал этому значения, думал, что она, может, кормит рыбок. Только проехали, я глянул в зеркало заднего вида и увидел, что она прыгнула. Я резко остановил машину и прыгнул за ней в воду. Уже в воде я понял, что она вот-вот утонет, я схватил и вытащил ее. После вызвал скорую и наряд. Я о ней ничего не знаю, только то, что ей 20 лет, - говорит полицейский. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 13.05. - В 13.10 скорая была на месте. Девушка госпитализирована в областную многопрофильную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, - сообщили в пресс-службе облздрава.  
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