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Происшествия Социум

В Уральске девушка выпала с девятого этажа и осталась жива

ЧП произошло сегодня, 16 апреля, в 9.30 утра в общежитии "Гаухар", что находится в районе остановки "Универмаг". По словам очевидцев, девушка выпала с девятого этажа. Как рассказали соседи, живущие этажом выше, пострадавшая - студентка, и в общежитии снимала комнату. Девушка упала прямо на козырек отделения АО "Батыс су арнасы", находящегося на первом этаже. Как рассказала одна из кассиров, именно они вызвали пострадавшей скорую помощь. На момент приезда "скорой" девушка была еще жива. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что девушка находится в реанимации в крайне-тяжелом состо
gorod
В Уральске девушка выпала с девятого этажа и осталась жива
ЧП произошло сегодня, 16 апреля, в 9.30 утра в общежитии "Гаухар", что находится в районе остановки "Универмаг".
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 По словам очевидцев, девушка выпала с девятого этажа. Как рассказали соседи, живущие этажом выше, пострадавшая - студентка, и в общежитии снимала комнату. Девушка упала прямо на козырек отделения АО "Батыс су арнасы", находящегося на первом этаже. Как рассказала одна из кассиров, именно они вызвали пострадавшей скорую помощь. На момент приезда "скорой" девушка была еще жива. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что девушка находится в реанимации в крайне-тяжелом состоянии, у нее зафиксированы политравмы. На месте работают сотрудники полиции.
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   Фото и видео Ербола АМАНШИНА  
девушка общежитие

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