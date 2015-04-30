В Уральске для дачников пустили теплоход

Сегодня, 30 апреля, в половине девятого утра на дачи "Учужный затон" отправился теплоход по Уралу . Каждый год для перевозки дачников на другой берег Урала пускают теплоход. По словам директора ТОО "Флот" Альбека ЖАНГАЗИЕВА, перевозкой занимается их ТОО. Несколько лет назад частные предприятия пробовали перевозить пассажиров, однако деятельность для них оказалась невыгодной. Главный механик Игорь ИВАНОВ, который в этот день заменял капитана, рассказал, что теплоход будет ходить четыре раза в неделю, три раза в день. Желающих попасть на свою дачу в этот день собралось очень много, однако люди в