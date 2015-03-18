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Происшествия

В Уральске дорога, отремонтированная полгода назад, пришла в негодность

С жалобами на "ужасную дорогу" в редакцию портала "Мой ГОРОД" обратились жители улицы Шубина. Люди рассказали, что ремонт этой дороги производился летом 2014 года и закончился в ноябре. Дорога представляет сейчас сплошные колдобины. Проблемой для водителей является выезд к железнодорожному переезду - по пути огромная яма и автомобили, проезжая их, задевают дном так называемый асфальт. Старший охранник фирмы "Электрокомплект", которая находится по этой же улице, Рафик МУСТАФАЕВ рассказал, что ямы посередине дороги присыпали они. - С утра наш директор вызывал трактор, - рассказал Рафик МУСТАФАЕВ
gorod
В Уральске дорога, отремонтированная полгода назад, пришла в негодность
С жалобами на "ужасную дорогу" в редакцию портала "Мой ГОРОД" обратились жители улицы Шубина.
shubina (3)
shubina (3)
 Люди рассказали, что ремонт этой дороги производился летом 2014 года и закончился в ноябре. Дорога представляет сейчас сплошные колдобины. Проблемой для водителей является выезд к железнодорожному переезду - по пути огромная яма и автомобили, проезжая их, задевают дном так называемый асфальт. Старший охранник фирмы "Электрокомплект", которая находится по этой же улице, Рафик МУСТАФАЕВ рассказал, что ямы посередине дороги присыпали они. - С утра наш директор вызывал трактор, - рассказал Рафик МУСТАФАЕВ. - Дорогу доделали осенью. Вот так ее сделали. Только снег сошел, 3-4 дня назад, и дорога вот такая стала. Все лето здесь работали, асфальт клали, когда первый снег пошел. По словам МУСТАФАЕВА, они вызывали трактор, потому что машины просто не могли проехать по таким ямам и им приходилось объезжать по подъездным путям. Заместитель руководителя отдела ЖКХ ПТ и АД Бекжан ТУКЖАНОВ объяснил, что ремонт дороги по ул. Шубина еще не закончен. - Это переходящий объект, - пояснил Бекжан ТУКЖАНОВ. - Был положен только нижний слой асфальта, на перекрестке с ул. Джамбейтинской асфаль вообще не клали. Дорогу открыли только на зимний период для обеспечения проезда. Дорогу мы сегодня перекроем и, как только подсохнет, начнется второй этап строительства.
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА
ремонт дорога

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