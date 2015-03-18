В Уральске дорога, отремонтированная полгода назад, пришла в негодность

С жалобами на "ужасную дорогу" в редакцию портала "Мой ГОРОД" обратились жители улицы Шубина. Люди рассказали, что ремонт этой дороги производился летом 2014 года и закончился в ноябре. Дорога представляет сейчас сплошные колдобины. Проблемой для водителей является выезд к железнодорожному переезду - по пути огромная яма и автомобили, проезжая их, задевают дном так называемый асфальт. Старший охранник фирмы "Электрокомплект", которая находится по этой же улице, Рафик МУСТАФАЕВ рассказал, что ямы посередине дороги присыпали они. - С утра наш директор вызывал трактор, - рассказал Рафик МУСТАФАЕВ