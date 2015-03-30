В Уральске дорожных полицейских осудили за взятку

Сегодня, 30 марта, в Уральском городском суде был вынесен приговор двум сотрудникам дорожно-патрульной полиции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам судьи Слуканым КАДРАЛИЕВОЙ, сотрудники полиции ЛИЗУНКОВ и АБУЛХАИРОВ в ходе несения службы по улице Карбышева в районе остановки "Экспресс" остановили автомобиль "Рено" под управлением ИМАНГАЗИЕВОЙ. Авто двигалось без включенных фар. ЛИЗУНКОВ, разъяснив ИМАНГАЗИЕВОЙ причину остановки, попросил пройти ее в полицейскую автомашину. При проверке документов выяснилось, что водитель управляла автомобилем без водительского удостоверения