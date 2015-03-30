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Происшествия

В Уральске дорожных полицейских осудили за взятку

Сегодня, 30 марта, в Уральском городском суде был вынесен приговор двум сотрудникам дорожно-патрульной полиции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам судьи Слуканым КАДРАЛИЕВОЙ, сотрудники полиции ЛИЗУНКОВ и АБУЛХАИРОВ в ходе несения службы по улице Карбышева в районе остановки "Экспресс" остановили автомобиль "Рено" под управлением ИМАНГАЗИЕВОЙ. Авто двигалось без включенных фар. ЛИЗУНКОВ, разъяснив ИМАНГАЗИЕВОЙ причину остановки, попросил пройти ее в полицейскую автомашину. При проверке документов выяснилось, что водитель управляла автомобилем без водительского удостоверения
gorod
В Уральске дорожных полицейских осудили за взятку
Сегодня, 30 марта, в Уральском городском суде был вынесен приговор двум сотрудникам дорожно-патрульной полиции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
prigovorgai (1)
prigovorgai (1)
По словам судьи Слуканым КАДРАЛИЕВОЙ, сотрудники полиции ЛИЗУНКОВ и АБУЛХАИРОВ в ходе несения службы по улице Карбышева в районе остановки "Экспресс" остановили автомобиль "Рено" под управлением ИМАНГАЗИЕВОЙ. Авто двигалось без включенных фар. ЛИЗУНКОВ, разъяснив ИМАНГАЗИЕВОЙ причину остановки, попросил пройти ее в полицейскую автомашину. При проверке документов выяснилось, что водитель управляла автомобилем без водительского удостоверения и страхового полиса, что также является нарушением ПДД. После чего полицейские стали говорить, что штраф составит 150 тысяч тенге, показывая ей соответствующие статьи кодекса об административных нарушениях, и намекая, что "все можно решить". Поскольку от ИМАНГАЗИЕВОЙ предложения о взятке не поступило и полицейский АБУЛХАИРОВ в присутствии ЛИЗУНКОВА стал требовать у нее деньги в сумме 50 тысяч тенге за несоставление адмпротоколов. Однако ИМАНГАЗИЕВА сказала, что у нее в данный момент есть только 10 тысяч тенге, после чего АБУЛХАИРОВ в присутствии ЛИЗУНКОВА потребовал эти 10 тысяч тенге затем сказал, чтобы до 16.00 она передала им оставшиеся 40 тысяч, пригрозив, что в противном случае она будет привлечена к адмответственности, а автомобиль поставлен на штрафстоянку. ИМАНГАЗИЕВА отдала 10 тысяч. Они договорились встретиться в 16.00 возле кафе "Узбечка" в районе остановки "Циолковского". Между тем, водитель обратилась в управление собственной безопасности ДВД с заявлением о вымогательстве. Как отметили в суде, полицейские неоднократно звонили женщине. В 17.00 они встретились в 9 мкр, где женщина передала АБУЛХАИРОВУ взятку в сумме 40 тысяч тенге. - Суд приговорил признать Юрия ЛИЗУНКОВА виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 366, ч.3, п.1 и 2 УК РК ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору") и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима, с конфискацией имущества и лишением права занимать должность в правоохранительных органах, - зачитала судья Слуканым КАДРАЛИЕВА. - А также ЛИЗУНКОВА лишить звания старшина полиции. АБУЛХАИРОВА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 366, ч.3, п. 1и 2 УК РК и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должность в правоохранительных органах. АБУЛХАИРОВ был также лишен звания сержанта полиции. Напомним, дорожных полицейских поймали на взятке в районе пересечения пр. Абулхаир хана и ул. Циолковского около пяти часов вечера 23 февраля. Как тогда рассказал начальник управления УСБ ДВД ЗКО Жасталап САГАДЕТОВ, к ним обратилась девушка, которая была лишена водительских прав. Сотрудники дорожной полиции остановили ее, и дабы не составлять адмпротокол и не привлекать к ответственности, потребовали у нее взятку в размере 50 тысяч тенге. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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prigovorgai (2)
Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА
взятка суд полицейские

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