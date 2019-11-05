В Уральске два новых детских сада приняли 400 детей

Для 250 маленьких горожан распахнул свои двери частный детский сад «Sabi Balabakshasy» в 4-м микрорайоне и 150 малышей пойдут в новый сад, построенный в п.Зачаганск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". – На сегодня одним из важных вопросов остается обеспечение детей качественным образованием. В областном центре работают 50 государственных детских садов и более 50 частных. С каждым годом сеть дошкольных учреждений увеличивается. Отрадно, что государственно-частное партнерство в сфере образования набирает обороты, и частных дошкольных учреждений становится больше. Дети от 3 до 6 лет стоп