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Социум

В Уральске два новых детских сада приняли 400 детей

Для 250 маленьких горожан распахнул свои двери частный детский сад «Sabi Balabakshasy» в 4-м микрорайоне и 150 малышей пойдут в новый сад, построенный в п.Зачаганск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". – На сегодня одним из важных вопросов остается обеспечение детей качественным образованием. В областном центре работают 50 государственных детских садов и более 50 частных. С каждым годом сеть дошкольных учреждений увеличивается. Отрадно, что государственно-частное партнерство в сфере образования набирает обороты, и частных дошкольных учреждений становится больше. Дети от 3 до 6 лет стоп
gorod
В Уральске два новых детских сада приняли 400 детей
Для 250 маленьких горожан распахнул свои двери частный детский сад «Sabi Balabakshasy» в 4-м микрорайоне и 150 малышей пойдут в новый сад, построенный в п.Зачаганск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
– На сегодня одним из важных вопросов остается обеспечение детей качественным образованием. В областном центре работают 50 государственных детских садов и более 50 частных. С каждым годом сеть дошкольных учреждений увеличивается. Отрадно, что государственно-частное партнерство в сфере образования набирает обороты, и частных дошкольных учреждений становится больше. Дети от 3 до 6 лет стопроцентно охвачены дошкольным воспитанием. Государство всячески поддерживает развитие дошкольных учреждений и оказывает поддержку в финансировании. По поручению акима области в новых проектах многоэтажных домов первые этажи запланированы в свободной планировке, в том числе, на организацию социальных учреждений: детских садов, опорных пунктов полиции, образовательных мини-центров и других объектов, – подчеркнул аким г.Уральска Абат Шыныбеков. Ранее в здании размещался ресторан, но уральский предприниматель Саша Манасян решил отдать его под частный детский садик. Учредитель ТОО «Вatys Sabi Balabakshasy» Мурат Куанышкалиев переделал помещение. – Мы заключили с предпринимателем договор аренды на пять лет. Государство будет оказывать подушевое финансирование после того, как полностью заполнятся места в детском саду. Здесь создана уютная и комфортная обстановка: просторный красочный холл, светлые, теплые спальные и игровые комнаты, специально оборудованные туалетные помещения. Создано 40 новых рабочих мест: воспитатели, нянечки, методисты, повара, медработники, – сказал Мурат Куанышкалиев. Воспитатели, работающие в садиках «Sabi Balabakshasy» – квалифицированные специалисты дошкольного воспитания, у каждого из них большой опыт работы с детьми маленького возраста. – Мы стараемся выявлять таланты у детей с раннего возраста, учим их делать первые шаги к самостоятельности, общению со сверстниками. К каждому ребенку индивидуальный подход. В саду также работают психолог и медработник, предусмотрены занятия с логопедом. Проводим дополнительные занятия по физкультуре, каратэ, музыке и хореографии, обучаем трем языкам – казахскому, русскому и английскому. Кроме того, предлагаем оздоровительные услуги – солевая шахта и бассейн. Мы принимаем детей с одного года, это его отличительная особенность от других детских садов – добавила заведующая детским садом Мария Куанышкалиева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
открытие детсад

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