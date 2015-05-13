В Уральске две улицы закроются на капремонт

В Уральске приступили к капитальному ремонту автомобильных дорог. С 11 мая перекрыт участок дороги по проспекту Евразия. 11 мая в Уральске закрыто движение по проспекту Евразия от улицы Мухита до улицы Курмангазы. На данном участке автодороги начался капитальный ремонт. По словам замруководителя отдела ЖКХ ПТ и АД г.Уральск Бекжана ТУКЖАНОВА, проспект Евразия будет закрыт до июля. - Подрядчики взяли на себя обязательство закончить работы на данном участке в течение одного месяца, - рассказал Бекжан ТУКЖАНОВ. - Ориентировочно на следующей неделе будет закрыто движение по улице Алматинская от ул