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Социум

В Уральске две улицы закроются на капремонт

В Уральске приступили к капитальному ремонту автомобильных дорог. С 11 мая перекрыт участок дороги по проспекту Евразия. 11 мая в Уральске закрыто движение по проспекту Евразия от улицы Мухита до улицы Курмангазы. На данном участке автодороги начался капитальный ремонт. По словам замруководителя отдела ЖКХ ПТ и АД г.Уральск Бекжана ТУКЖАНОВА, проспект Евразия будет закрыт до июля. - Подрядчики взяли на себя обязательство закончить работы на данном участке в течение одного месяца, - рассказал Бекжан ТУКЖАНОВ. - Ориентировочно на следующей неделе будет закрыто движение по улице Алматинская от ул
Анэль Кайнеденова
В Уральске две улицы закроются на капремонт
В Уральске приступили к капитальному ремонту автомобильных дорог. С 11 мая перекрыт участок дороги по проспекту Евразия.
doroga
doroga
 11 мая в Уральске закрыто движение по проспекту Евразия от улицы Мухита до улицы Курмангазы. На данном участке автодороги начался капитальный ремонт. По словам замруководителя отдела ЖКХ ПТ и АД г.Уральск Бекжана ТУКЖАНОВА, проспект Евразия будет закрыт до июля. - Подрядчики взяли на себя обязательство закончить работы на данном участке в течение одного месяца, - рассказал Бекжан ТУКЖАНОВ. - Ориентировочно на следующей неделе будет закрыто движение по улице Алматинская от ул. Джамбейтинская до ул. Айткалиева также до июля. Это был переходящий объект, на котором в прошлом году был проложен первый слой, в этом году планируется положить верхний слой асфальта, доделать тротуары и арыки. Подрядная организация АО "Орал Алматыинжстрой", которая выиграла тендер на капремонт улицы Сарайшык, в настоящее время согласуют с государственными органами вопрос с закрытием участка автодороги по данной улице от ул. Мухита до ул. Скоробогатова. Возможно, участок закроют уже в конце этой недели. Что касается проспекта Достык и ул. Ихсанова ремонт проводится за счет средств КПО б.в. и в настоящее время они проводят тендерные процедуры. Подрядная компания еще не определена. Но ремонт планируется начать уже в конце мая - начале июня. По его словам, чтобы не перекрывать центральные улицы на ремонт одновременно, планируется, что ремонт автодороги по ул. Ихсанова начнется со стороны ул. Чагано-Набережная, а проспект Достык с ул. М.Маметовой. Напомним, в этом году планируется капитально отремонтировать и реконструировать порядка 20 километров уральских автодорог. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Ремонт дорог

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