В Уральске двое парней угнали «Приору», но покататься не успели

Патрульным полицейским Уральска понадобилось всего несколько часов, чтобы вычислить и задержать парней, угнавших чужую машину.

По данным департмента полиции ЗКО, все случилось утром 29 июня. 28-летний владелец Lada Priora после суточной смены вышел на улицу Есенжанова и не нашел свою машину на парковке. Мужчина тут же набрал "102", и полицейские сразу начали поиски.

- Угонщиков заметили во время патрулирования города. Парни попытались сбежать, но скрыться им не дали. За рулем и в салоне оказались двое парней: одному 18 лет, а второму - еще нет 18. Судя по всему, они просто решили покататься, а не продавать машину, - пояснили в ведомстве.

На парней завели уголовное дело, сейчас идет следствие. Другие подробности полиция пока не раскрывает в интересах следствия, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.