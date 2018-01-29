В Уральске еще один путепровод закроют на ремонт

Путепровод в районе остановки "Нефтебаза" планируют закрыть на реконструкцию в ближайшее время, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате г. Уральск, на сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию путепровода. - После разработки ПСД и прохождения экспертизы будет решаться вопрос по включению данного проекта в план работ, - пояснили в городском акимате. - Кроме того, по 6 объектам уже определены подрядные организации. В 2018 году планирует провести капитальный ремонт улицы Тайманова от проспекта Евра