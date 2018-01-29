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Социум

В Уральске еще один путепровод закроют на ремонт

Путепровод в районе остановки "Нефтебаза" планируют закрыть на реконструкцию в ближайшее время, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате г. Уральск, на сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию путепровода. - После разработки ПСД и прохождения экспертизы будет решаться вопрос по включению данного проекта в план работ, - пояснили в городском акимате. - Кроме того, по 6 объектам уже определены подрядные организации. В 2018 году планирует провести капитальный ремонт улицы Тайманова от проспекта Евра
gorod
В Уральске еще один путепровод закроют на ремонт
Путепровод в районе остановки "Нефтебаза" планируют закрыть на реконструкцию в ближайшее время, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате г. Уральск, на сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию путепровода. - После разработки ПСД и прохождения экспертизы будет решаться вопрос по включению данного проекта в план работ, - пояснили в городском акимате. - Кроме того, по 6 объектам уже определены подрядные организации. В 2018 году планирует провести капитальный ремонт улицы Тайманова от проспекта Евразия до улицы Сарайшык с переносом инженерных сетей, улицы Актюбинская - от улицы Ружейникова до улицы Кузнечная, улицы Короленко с подъездом к СОШ №1, улицы Абдирова - от Ружейникова до улицы Кузнечная, улицы Шукурова в затоне им. Чапаева, улицы Махамбет акына - от улицы Матросова до улицы Карбышева, улицы Январцевская - от улицы Иманова до улицы Физкультурная. - В прошлом году мы начали работу по строительству новых правых поворотов. В 2018 году такие повороты появятся на пересечении улиц Шолохова - Сергей Тюленина, проспект Абулхаир хана - ул. Сырыма Датова, ул. Айтиева - проспект Евразия и Гарарина - Сырыма Датова, - рассказали в акимате г. Уральск. Стоит отметить, что точного списка дорог, которые будут отремонтированы в Уральске в 2018, году пока нет.
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