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Происшествия Социум

В Уральске горели две грузовые машины

Грузовые машины ЗИЛ и ГАЗ принадлежали АО "ЗапКазРЭК" и ТОО "Батыс су арнасы", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО Возгорание грузовых авто произошло сегодня, 20 ноября. Как рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО, сообщение о том, что горит автомобиль в поселке Зачаганск марки ЗИЛ-131 поступило в 13.56. - Пожар был ликвидирован в 14.44. В тушении приняли участие 9 пожарных и 2 единицы техники, - отметили в ДЧС ЗКО. Позже стало известно, что в центре Уральска горел еще один автомобиль марки ГАЗ-53. - Вызов на пульт пожарных, о том что на пересечении у
Кристина Кобина
В Уральске горели две грузовые машины
Грузовые машины ЗИЛ и ГАЗ принадлежали  АО "ЗапКазРЭК" и ТОО "Батыс су арнасы", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО Возгорание грузовых авто произошло сегодня, 20 ноября. Как рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО, сообщение о том, что горит автомобиль в поселке Зачаганск марки ЗИЛ-131 поступило в 13.56. - Пожар был ликвидирован в 14.44. В тушении приняли участие 9 пожарных и 2 единицы техники, - отметили в ДЧС ЗКО. Позже стало известно, что в центре Уральска горел еще один автомобиль марки ГАЗ-53. - Вызов на пульт пожарных, о том что на пересечении улиц Курмангазы и Ихсанова горит моторный отсек автомобиля марки ГАЗ-53 в 16.45.  Пожар ликвидировали в 17.01. Машину тушили 5 пожарных и одна единица техники, - пояснили в ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что жертв и пострадавших в обоих случаях нет. Причина, сумма ущерба и виновные лица устанавливаются. К слову, с начала этого года на автотранспорте произошёл 91 пожар, из них 12 - на грузовом транспорте.
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Пожар возгорание автомобиль

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