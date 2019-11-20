В Уральске горели две грузовые машины

Грузовые машины ЗИЛ и ГАЗ принадлежали АО "ЗапКазРЭК" и ТОО "Батыс су арнасы", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО Возгорание грузовых авто произошло сегодня, 20 ноября. Как рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО, сообщение о том, что горит автомобиль в поселке Зачаганск марки ЗИЛ-131 поступило в 13.56. - Пожар был ликвидирован в 14.44. В тушении приняли участие 9 пожарных и 2 единицы техники, - отметили в ДЧС ЗКО. Позже стало известно, что в центре Уральска горел еще один автомобиль марки ГАЗ-53. - Вызов на пульт пожарных, о том что на пересечении у