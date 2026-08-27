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Происшествия

В Уральске гвардеец спас двоих детей из горящей квартиры

ЧП произошло около девяти часов вечера в одном из многоквартирных домов города.
Кристина Кобина
В Уральске гвардеец спас двоих детей из горящей квартиры
Скриншот с видео НГ МВД РК

Рядовой Армат Абылгалиев, военнослужащий воинской части 5517 Национальной гвардии МВД РК, в тот момент находился у себя дома. Услышав крики о помощи, он выбежал в подъезд и столкнулся с испуганным ребенком. Тот рассказал, что на пятом этаже начался пожар, а в квартире остались два его младших брата.

- Не раздумывая, гвардеец бросился на помощь. Преодолев густой дым на верхнем этаже, он вошел в охваченную задымлением квартиру, нашел детей и благополучно вынес их на свежий воздух. После эвакуации военнослужащие вызвали экстренные службы и вместе с соседями предприняли меры, чтобы сдержать пламя до приезда спасателей. Прибывшие пожарные расчеты полностью ликвидировали возгорание, - рассказали в пресс-службе НГ МВД РК.

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Благодаря быстрой реакции и решительным действиям гвардейца детские жизни были спасены.

В департаменте чрезвычайных ситуаций ЗКО пока комментарии получить не удалось. 

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