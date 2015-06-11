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Происшествия Социум

В Уральске иномарку от удара выбросило на тротуар

Авария произошла сегодня, 11 июня, в половине пятого дня на пересечении проспекта Достык и улицы Ихсанова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Один из очевидцев ДТП Эльдар рассказал, что автомобиль "Лада 2112" ехала по проспекту Достык в сторону площади Абая. - "Жигули" точно ехала на большой скорости, я это заметил, - говорит Эльдар. - На перекрестке "Лада" столкнулась с автомобилем "Митсубиши Каризма", который поворачивал с проспекта на улицу Ихсанова. Когда это произошло, на светофоре горел желтый свет. От удара "Митсубиши" выбросило на пешеходную зону на площади Сырыма Датова. - Эт
gorod
В Уральске иномарку от удара выбросило на тротуар
Авария произошла сегодня, 11 июня, в половине пятого дня на пересечении проспекта Достык и улицы Ихсанова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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avariya_ploshad (6)
 Один из очевидцев ДТП Эльдар рассказал, что автомобиль "Лада 2112" ехала по проспекту Достык в сторону площади Абая. - "Жигули" точно ехала на большой скорости, я это заметил, - говорит Эльдар. - На перекрестке "Лада" столкнулась с автомобилем "Митсубиши Каризма", который поворачивал с проспекта на улицу Ихсанова. Когда это произошло, на светофоре горел желтый свет. От удара "Митсубиши" выбросило на пешеходную зону на площади Сырыма Датова. - Это просто чудо, что в этот момент никто там не проходил, - говорит очевидица ДТП. На место сразу же прибыла машина скорой помощи, которая забрала водителя "Митсубиши". Врачи второй машины "скорой" оказали помощь пострадавшим из "Жигулей" - на момент аварии в авто было несколько человек. К счастью, никто из них сильно не пострадал. Нужно отметить, что корреспонденты "МГ" пробыли на месте ДТП чуть больше полчаса, однако за это время сотрудники управления административной полиции на место аварии не прибыли.
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   ZIChub6QYV8   Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА
ДТП Площадь

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