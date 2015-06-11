В Уральске иномарку от удара выбросило на тротуар

Авария произошла сегодня, 11 июня, в половине пятого дня на пересечении проспекта Достык и улицы Ихсанова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Один из очевидцев ДТП Эльдар рассказал, что автомобиль "Лада 2112" ехала по проспекту Достык в сторону площади Абая. - "Жигули" точно ехала на большой скорости, я это заметил, - говорит Эльдар. - На перекрестке "Лада" столкнулась с автомобилем "Митсубиши Каризма", который поворачивал с проспекта на улицу Ихсанова. Когда это произошло, на светофоре горел желтый свет. От удара "Митсубиши" выбросило на пешеходную зону на площади Сырыма Датова. - Эт