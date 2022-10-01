Как сообщили в госкорпорации «Правительство для граждан», появилась возможность иностранцам бронировать очереди в ЦОН через Telegram бот EgovKzBot2.0. Пользователю необходимо выбрать в меню «Бронирование очереди в ЦОН для иностранцев», ввести номер паспорта, выбрать город, ЦОН, а также дату посещения и время. При успешном бронировании нужно будет подойти в ЦОН за 15 минут до указанного времени, показать свой паспорт на ресепшн и получить талон очереди.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.