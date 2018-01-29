В Уральске искалеченный рабочий не согласен c итогами расследования в отношении работодателя

34-летний Асылхан Мурзалиев получил производственную травму на Чинаревском месторождении. Работник ТОО "Казстройсервис" сейчас признан инвалидом третьей группы. Мужчина не согласен с выводами специальной комиссии, которая посчитала, что в несчастном случае есть и его вина. Из-за этого сумма страховых выплат выходит гораздо меньше. 25 января 2017 года Асылхан Мурзалиев получил приказ на выполнение высотно-монтажных работ. Он утверждает, что руководство ТОО "Казстройсервис" знало, что у него нет допуска к ним, но никого это не смутило. Мужчина сорвался и получил многочисленные переломы рук, таза