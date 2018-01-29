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Происшествия

В Уральске искалеченный рабочий не согласен c итогами расследования в отношении работодателя

34-летний Асылхан Мурзалиев получил производственную травму на Чинаревском месторождении. Работник ТОО "Казстройсервис" сейчас признан инвалидом третьей группы. Мужчина не согласен с выводами специальной комиссии, которая посчитала, что в несчастном случае есть и его вина. Из-за этого сумма страховых выплат выходит гораздо меньше. 25 января 2017 года Асылхан Мурзалиев получил приказ на выполнение высотно-монтажных работ. Он утверждает, что руководство ТОО "Казстройсервис" знало, что у него нет допуска к ним, но никого это не смутило. Мужчина сорвался и получил многочисленные переломы рук, таза
gorod
В Уральске искалеченный рабочий не согласен c итогами расследования в отношении работодателя
34-летний Асылхан Мурзалиев получил производственную травму на Чинаревском месторождении. Работник ТОО "Казстройсервис" сейчас признан инвалидом третьей группыМужчина не согласен с выводами специальной комиссии, которая посчитала, что в несчастном случае есть и его вина. Из-за этого сумма страховых выплат выходит гораздо меньше.
25 января 2017 года Асылхан Мурзалиев получил приказ на выполнение высотно-монтажных работ. Он утверждает, что руководство ТОО "Казстройсервис" знало, что у него нет допуска к ним, но никого это не смутило. Мужчина сорвался и получил многочисленные переломы рук, таза, вывихи и ушибы. Несколько месяцев он провел на больничной койке. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Но сейчас его прекратили. Комиссия установила, что в несчастном случае 50% вины работодателя и 50% вины самого работника. Но Асылхан Мурзалиев с этим категорически не согласен. -Я упал с восьмиметровой высоты на бетонный пол. Руководство компании знало, что у меня нет допуска для выполнения высотных работ. Но заставило производить работы на высоте, угрожая увольнением. Я не согласен с заключением комиссии. В ТОО «Казстройсервис» подделали документы. Я не вижу от руководства предприятия материальной поддержки. У меня в тазу вставлена металлическая пластина. Рука сломана в нескольких местах. Она опухает и болит, - говорит Асылхан Мурзалиев. Между тем, в ТОО "Казстройсервис" отметили, что расследованием этого случая занималась комиссия и сотрудники правоохранительных органов. Они же (ТОО "Казстройсервис") выплачивают страховку, которая положена по закону. Но в инспекции по труду жалобу пострадавшего не оставили без рассмотрения. - Асылхан Мурзалиев к нам обратился с жалобой. Его дело было вновь рассмотрено и были выявлены нестыковки. Сейчас оно направлено в прокуратуру для проведения дополнительного расследования, - рассказала главный специалист инспекции по труду ЗКО Асылзада Сундетова. Сейчас Асылхан Мурзалиев не работает. Его жена находится в декретном отпуске. Она воспитывает маленького ребенка. Семья надеется, что Асылхан пойдет на поправку. Вскоре ему предстоит еще одна операция на руке. Руслан АЛИМОВ
травма на производстве

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