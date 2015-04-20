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Происшествия Социум

В Уральске из-за сильного ветра упала декоративная конструкция

Декоративная конструкция упала прямо на площади Абая по улице Д.Нурпеисовой, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С конца прошлой недели в Уральске и области идут дожди. В области было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Сегодня ночью и днем в Уральске наблюдается сильный дождь и ветер, который сломал большие ветки деревьев в нескольких дворах города. Так, дерево, упавшее возле рынка в районе остановки "Юбилейная", погнуло ограждение и перегородило путь пешеходам. - При нас прямо упало дерево, вон ограждение погнуло, - говорит продавец рынка "Юбилейный". Часто вдоль
Анэль Кайнеденова
В Уральске из-за сильного ветра упала декоративная конструкция
Декоративная конструкция упала прямо на площади Абая по улице Д.Нурпеисовой, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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nepogoda (10)
 С конца прошлой недели в Уральске и области идут дожди. В области было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Сегодня ночью и днем в Уральске наблюдается сильный дождь и ветер, который сломал большие ветки деревьев в нескольких дворах города. Так,  дерево, упавшее возле рынка в районе остановки "Юбилейная", погнуло ограждение и перегородило путь пешеходам. - При нас прямо упало дерево, вон ограждение погнуло, - говорит продавец рынка "Юбилейный". Часто вдоль проспекта Достык водители оставляют свои автомобили. К счастью, сегодня их здесь не оказалось. Металлическую конструкцию на улице Д.Нурпеисовой на площади им.Абая ветер свалил примерно в 15 часов. У основания конструкции наложены мешки с песком, чтобы удержать его от падения. Но это не помогло. К слову, конструкция подсоединена к электрическим сетям, поскольку ночью освещается. Между тем, у работников дорожно-эксплуатационного предприятия Уральска работы хватает. Помимо упавших веток есть еще одна проблема - это гигантские лужи, которые выкачивают при помощи спецтехники. - С утра поступило 7 заявок от горожан, чтобы мы выкачали дождевую воду, которая собралась у домов и на дорогах, - рассказал начальник отдела МГК ДЭП Николай ХОМЕНКО.- В городе работают 3 вакуумные машины, 3 мотопомпы и два "андижанца" (насосы - прим. автора). Рабочие работают круглые сутки. Правда, прошлой ночью воду выкачивала одна машина, а сегодня в ночь на работе оставят еще две машины. Как рассказали в филиале РГП "Казгидромет" погоду в ЗКО до 21 апреля будет определять атлантический циклон. - В городе и по области ожидается дождь, усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду. Температура ночью 2-7, днем 10-15 тепла, - рассказала инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" Анна ЧУРИКОВА. Повышение температуры воздуха до 30 тепла в ЗКО ожидается в конце апреля.
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА
деревья ветер дождь

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