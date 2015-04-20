В Уральске из-за сильного ветра упала декоративная конструкция

Декоративная конструкция упала прямо на площади Абая по улице Д.Нурпеисовой, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С конца прошлой недели в Уральске и области идут дожди. В области было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Сегодня ночью и днем в Уральске наблюдается сильный дождь и ветер, который сломал большие ветки деревьев в нескольких дворах города. Так, дерево, упавшее возле рынка в районе остановки "Юбилейная", погнуло ограждение и перегородило путь пешеходам. - При нас прямо упало дерево, вон ограждение погнуло, - говорит продавец рынка "Юбилейный". Часто вдоль