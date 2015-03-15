В Уральске из загоревшегося общежития эвакуировали 20 человек

Пожар произошел сегодня, 15 марта, в 16.30 на восьмом этаже бывшего омеговского общежития, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам жителя общежития Ивана, он первый обнаружил возгорание. - Я только приехал домой от бабушки, - рассказал Иван. - Поднимался по лестнице, смотрю, дым валит. Я выбил дверь ногой. Потом побежал домой, взял ведра, чтобы тушить пожар, а в это время соседи вызвали 101. Пожарные эвакуировали из общежития 20 человек, из них пятеро - дети. - Сигнал поступил нам в 16.30, и в 16.38 мы уже были на месте, - объяснил старший помощник РТП ДСПТ, старший лейтенант Дми