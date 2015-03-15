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Происшествия

В Уральске из загоревшегося общежития эвакуировали 20 человек

Пожар произошел сегодня, 15 марта, в 16.30 на восьмом этаже бывшего омеговского общежития, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам жителя общежития Ивана, он первый обнаружил возгорание. - Я только приехал домой от бабушки, - рассказал Иван. - Поднимался по лестнице, смотрю, дым валит. Я выбил дверь ногой. Потом побежал домой, взял ведра, чтобы тушить пожар, а в это время соседи вызвали 101. Пожарные эвакуировали из общежития 20 человек, из них пятеро - дети. - Сигнал поступил нам в 16.30, и в 16.38 мы уже были на месте, - объяснил старший помощник РТП ДСПТ, старший лейтенант Дми
gorod
В Уральске из загоревшегося общежития эвакуировали 20 человек
Пожар произошел сегодня, 15 марта, в 16.30 на восьмом этаже бывшего омеговского общежития, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
pojaromega (3)
pojaromega (3)
 По словам жителя общежития Ивана, он первый обнаружил возгорание. - Я только приехал домой от бабушки, - рассказал Иван. - Поднимался по лестнице, смотрю, дым валит. Я выбил дверь ногой. Потом побежал домой, взял ведра, чтобы тушить пожар, а в это время соседи вызвали 101. Пожарные эвакуировали из общежития 20 человек, из них пятеро - дети. - Сигнал поступил нам в 16.30, и в 16.38 мы уже были на месте, - объяснил старший помощник РТП ДСПТ, старший лейтенант Дмитрий ДАНИЛЬЧУК. - Пожар удалось потушить сразу же. Горела бытовка на 8 этаже. Эта бытовка рассчитана на 4 хозяев. Площадь возгорания 20 квадратных метров. По словам Дмитрия, горели личные вещи, подоконник и оконная рама. На место прибыло 5 единиц техники и 20 человек личного состава. Причины возгорания выясняются.
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА    
Пожар общежитие

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