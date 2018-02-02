В Уральске к благотворительной акции маршрутного такси присоединился водитель ассенизаторской машины

Сегодня, 2 февраля, Руслан СЕРГАЗИЕВ решил устроить для жителей города благотворительную акцию и бесплатно выкачать септик любому обратившемуся, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Руслан Сергазиев По словам местной жительницы Слушаш, которая стала первой учасницей благотворительной акции, сегодня утром она позвонила и вызвала ассенизаторскую машину для откачки септика в ее 14-комнатном общежитии по улице Даулеткерея, 52. - По телефону мужчина сказал время, когда сможет приехать. А когда выполнил работу, денег с нас не взял, - пояснила Слушаш. Жительница общежития Оксана ГРЕБЕНЩИКОВА о