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Происшествия

В Уральске к благотворительной акции маршрутного такси присоединился водитель ассенизаторской машины

Сегодня, 2 февраля, Руслан СЕРГАЗИЕВ решил устроить для жителей города благотворительную акцию и бесплатно выкачать септик любому обратившемуся, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Руслан Сергазиев По словам местной жительницы Слушаш, которая стала первой учасницей благотворительной акции, сегодня утром она позвонила и вызвала ассенизаторскую машину для откачки септика в ее 14-комнатном общежитии по улице Даулеткерея, 52. - По телефону мужчина сказал время, когда сможет приехать. А когда выполнил работу, денег с нас не взял, - пояснила Слушаш. Жительница общежития Оксана ГРЕБЕНЩИКОВА о
Кристина Кобина
В Уральске к благотворительной акции маршрутного такси присоединился водитель ассенизаторской машины
Сегодня, 2 февраля, Руслан СЕРГАЗИЕВ решил устроить для жителей города благотворительную акцию и бесплатно выкачать септик любому обратившемуся, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Руслан Сергазиев По словам местной жительницы Слушаш, которая стала первой учасницей благотворительной акции, сегодня утром она позвонила и вызвала ассенизаторскую машину для откачки септика в ее 14-комнатном общежитии по улице Даулеткерея, 52. - По телефону мужчина сказал время, когда сможет приехать. А когда выполнил работу, денег с нас не взял, - пояснила Слушаш. Жительница общежития Оксана ГРЕБЕНЩИКОВА отметила, что с такой акцией встречается впервые. - Конечно, удивительно на самом деле, что в наше время можно встретить таких хороших людей, которые совершают добрые дела, - говорит Оксана. - Так как у нас общежитие, чтобы очистить септик, нам нужно вызывать машину 2 раза. Стоимость одного вызова - 2,5 тысячи тенге. В месяц мы обращаемся к ним по три раза, а это 15 тысяч тенге. Руслан СЕРГАЗИЕВ пояснил, что работает на себя в этой сфере около года. - Сегодня спонтанно решил сделать доброе дело, по зову души. Хочу первую пятницу каждого месяца откачивть септик жителям нашего города бесплатно. Знаете, очень приятно смотреть на людей, которые тебя благодарят за это. В городе работает около 100 ассенизаторских машин ежедневно. Думаю, коллеги увидят и будут тоже так делать, как я, - рассказал Руслан. Напомним, в Уральске каждую пятницу одно маршрутное такси возит пассажиров бесплатно. E7lCxYYkUCY Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
благотворительная акция септик

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