В Уральске каждую пятницу одно маршрутное такси возит пассажиров бесплатно

В благотворительной акции пока участвует только одно маршрутное такси, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске волонтеры запустили акцию по бесплатной перевозке пассажиров. Вот уже третью неделю микроавтобус шестого маршрута исправно колесит по улицам областного центра. Вместо кондуктора здесь – волонтер, который вместо платы за проезд, всем пассажирам говори "спасибо". Как отметили организаторы акции «Жұмада жақсылық жасайық», пятница считается священным днем для мусульман. Поэтому этот день как нельзя лучше подходит для добрых дел. К тому же в начале января в областном центре