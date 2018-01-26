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Социум

В Уральске каждую пятницу одно маршрутное такси возит пассажиров бесплатно

В благотворительной акции пока участвует только одно маршрутное такси, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске волонтеры запустили акцию по бесплатной перевозке пассажиров. Вот уже третью неделю микроавтобус шестого маршрута исправно колесит по улицам областного центра. Вместо кондуктора здесь – волонтер, который вместо платы за проезд, всем пассажирам говори "спасибо". Как отметили организаторы акции «Жұмада жақсылық жасайық», пятница считается священным днем для мусульман. Поэтому этот день как нельзя лучше подходит для добрых дел. К тому же в начале января в областном центре
Анэль Кайнеденова
В Уральске каждую пятницу одно маршрутное такси возит пассажиров бесплатно
В благотворительной акции пока участвует только одно маршрутное такси, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
В Уральске волонтеры запустили акцию по бесплатной перевозке пассажиров. Вот уже третью неделю микроавтобус шестого маршрута исправно колесит по улицам областного центра. Вместо кондуктора здесь – волонтер, который вместо платы за проезд, всем пассажирам говори "спасибо". Как отметили организаторы акции «Жұмада жақсылық жасайық», пятница считается священным днем для мусульман. Поэтому этот день как нельзя лучше подходит для добрых дел. К тому же в начале января в областном центре был сильный мороз и люди могли согреться в теплом салоне автобуса. -Мы поделились своей идеей в социальных сетях. Нас поддержали единомышленники. Мы познакомились с Жардемом Кадыргалиевым, который работает водителем в ТОО «Акжол». Маршрут №6 обслуживает именно это предприятие. Мы надеемся, что акция найдет поддержку по всей стране. И не обязательно, чтобы это была пятница. Можно выбрать любой другой день. Сейчас мы ведем переговоры с крупными автоперевозчиками города, чтобы они поддержали акцию. Надеемся, что эстафету добра поддержат и другие города Казахстана, - говорит организатор акции Талгат Чудобаев. Одна из остановок шестого маршрута – городская мечеть. Ее прихожане отмечают, что добрые дела обязательно вернутся добром вдвойне. -Это удивительно, что в наше трудное время пассажиров перевозят бесплатно. От всей души благодарю этих людей, - говорит жительница Уральска Альфия Шукурова. Организаторы акции отметили, что они будут возить пассажиров бесплатно как минимум до конца зимы. Руслан АЛИМОВ
благотворительная акция

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