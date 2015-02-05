ЧП произошло на железнодорожном переезде в районе Уральского арматурного завода сегодня, 5 февраля, в 5.05, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp_poezd5Автомобиль "ВАЗ 2114" направлялся по ул. Казталовской в сторону арматурного завода. - Грузовой поезд двигался со стороны п. Желаево в город, - рассказал дежурный по переезду №1292 Серик ТНАЛИЕВ. - Скорость у него была небольшая, шлагбаум был закрыт, горел светофор. Поезд уже подъехал к переезду, как вдруг, смотрю, по ул. Казталовской на большой скорости наперерез несется "Жигули". Он решил проскочить и не успел. От удара автомобиль отбросило на противоположную сторону, и он врезался в помещение дежурных на железнодорожном переезде. По словам дежурного, за рулем был парень 30 лет, на пассажирском сидении находилась девушка. Молодой человек смог самостоятельно выйти из авто, а вот девушке помогали дежурные. Их обоих забрала машина скорой помощи. Позже в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что молодой человек направлен на амбулаторное лечение, а девушка с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" находится в отделении нейрохирургии. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. На месте работали дознаватели, движение на переезде восстановлено. dtp_poezd4 dtp_poezd2 dtp_poezd1 dtp_poezd6 dtp_poezd7 Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА и Медета МЕДРЕСОВА