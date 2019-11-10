Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

В Уральске легковой автомобиль врезался в остановку (фото)

ДТП произошло утром 10 ноября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В 7.30 10 ноября автомобиль "ВАЗ-21099" направлялся по улице Жангир хана в сторону города и врезался в остановочный павильон Молодежная. По предварительной информации, на остановке в это время находились люди. Есть ли пострадавшие в аварии, пока неизвестно. На месте работают полицейские. Другие подробности ДТП выясняются. Фото Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
В Уральске легковой автомобиль врезался в остановку (фото)
ДТП произошло утром 10 ноября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В 7.30 10 ноября автомобиль "ВАЗ-21099" направлялся по улице Жангир хана в сторону города и врезался в остановочный павильон Молодежная. По предварительной информации, на остановке в это время находились люди. Есть ли пострадавшие в аварии, пока неизвестно. На месте работают полицейские. Другие подробности ДТП выясняются.
Фото Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article