Между тем, в управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов поступил от прохожих о наезде на двух детей.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что 12 сентября в 17:15 на улице Циолковского, напротив технологического колледжа, водитель автомобиля Audi A6 сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Между тем, в управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов поступил от прохожих о наезде на двух детей. В данный момент состояние одной из пострадавших, стабильно-тяжелое, она находится в реанимации. Состояние второй девочки оценено как средней степени тяжести, ей назначили амбулаторное лечение.