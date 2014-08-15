Сегодня, 15 августа, прошел круглый стол по итогам рейда "Операция "Сирена", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". zdrav Волонтеры совместно с сотрудниками управления здравоохранения ЗКО и представителями дорожно-патрульной службы провели рейд 13-14 августа на главных улицах города. В эти дни волонтеры приклеивали к лобовым стеклам автомобилей стикеры с призывом уступить дорогу машине скорой помощи. Всего 300 автолюбителям напомнили о правилах дорожного движения в части применения специальных сигналов автотранспортом скорой помощи. - Наша главная цель - снизить смертность. Доехать до места назначения быстро и без происшествий - это задача не из легких. Несмотря на то, что машины со специальным сигналом имеют право на свободную дорогу, некоторые автомобилисты не желают уступать дорогу, - говорит замруководителя  управления здравоохранения Маншук АЙМУРЗИЕВА. Также волонтеры на машинах скорой помощи заезжали во дворы и сталкивались с препятствиями в виде шлагбаумов или бетонных ограждений. Как отметили на круглом столе, это большая проблема для сотрудников, особенно зимой, когда нет возможности подъехать прямо к дому. Однако внимательно на дорогах должны вести себя не только водители автомобилей, но и пешеходы, а также владельцы скутеров и мотоциклов. - К нам в один день поступило сразу два скутериста. Один врезался в легковой автомобиль, другой в КАМАЗ и оба сказали, что не видели машин. Первому парню повезло, сильно не пострадал, а второго доставили в тяжелом состоянии в областную больницу, - говорит Сергей БЕКЕЖАНОВ, директор городской станции скорой медицинской помощи. На круглом столе было отмечено, что во время рейда многие водители с пониманием отнеслись к тому, что машинам скорой помощи нужно уступать дорогу. Однако двое водителей были оштрафованы за грубое нарушение правил.