Бактыкожа Измухамбетов. Фото с сайта azh.kz Сегодня аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБТЕОВ подвел итоги деятельности на посту руководителя области за два года. Именно в августе 2012 года указом главы государства он был утвержден в должность акима, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Глава региона рассказал о том, что было сделано за эти годы. Прежде всего, это экономика, сообщает пресс-служба акима. В целом за последние два года объем продукции возрос с 3,2 трлн тенге до 3,6 трлн тенге. А  в этом году валовой объем продукции региона составит 4,2 трлн тенге. Увеличились и доходы на отдельно взятого жителя Атырауской области - с 5,9 млн тенге  до 6.4 млн тенге в год. Прогноз этого года ожидается в пределах 6,6 млн тенге. Соответственно увеличилась и средняя заработная плата жителя нефтяной столицы - с 180 тыс тенге до 214 тыс тенге. Бурная экономическая деятельность позволила увеличить и сборы налогов. С учетом отчислений в Нацфонд в 2013 году сбор налогов в области превысил рекордные 2 трлн тенге. За 7 месяцев 2014 года сбор составил 1 трлн 458 млрд тенге. До конца текущего года планируется достичь планки в 2,3 трлн тенге. По программе «Дорожная карта занятости-2020» в Атырауской области с начала года было создано 5 629 новых рабочих мест, из них около 4 тысяч на постоянной основе. До конца года планируется открыть еще 16,5 тысячи рабочих мест, из них 9 тысяч – на постоянной основе. На сегодняшний день уровень безработицы в регионе чуть ниже республиканского и составляет 4,9%. И это несмотря на то, что за последнее время с завершением основных работ на нефтяных проектах «Болашак» и «Кашаган» свои работы потеряли 14 тысяч человек, из них 8,5 тысяч жители Атырауской области.