Иллюстративное фото с сайта krestianin.ruПо сообщению филиала РГП «Казгидромет» по ЗКО, с 16 по 19 августа в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара, местами до 40-42 С. В Уральске днем ожидается сильная жара до 39 С. Также с 17 по 19 августа ожидается усиление юго-восточного ветра 17-22 м/с и пыльная буря. ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС ЗКО просит жителей области и города соблюдать правила пожарной безопасности, не оставлять детей без присмотра. Также рекомендуется не выезжать на природу.