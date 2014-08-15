Как видно на записи, сделанной очевидцем, после наезда на двух девушек-пешеходов в Актобе, один из парней решил по-своему наказать нетрезвого капитана Военного института Сил ВО Мухита Аубакирова, сообщает auto.lafa.kz. Разъяренные очевидцы произошедшего, по всей видимости, всеми силами пытались самостоятельно наказать нарушителя, совершившего наезд на двух пешеходов. В итоге, одному из них это удалось – парень, спокойно пройдя сквозь "защитное кольцо" солдат, удерживающих пьяного нарушителя, ударил в лицо задержанного. Все, что происходило далее, отчетливо видно на записи. Напомним, 14 августа 33-летний командир взвода военного института сил воздушной обороны (ВИСВО) сбил двоих девушек и протащил их по дороге, после чего попытался скрыться. Внимание! Видео содержит сцены насилия и ненормативную лексику!