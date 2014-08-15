Причины дефицита бензина на АЗС Казахстана назвал эксперт
Источник: autospeak.info
Названы причины возникновения дефицита бензина на АЗС Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz. Ранее в СМИ сообщалось о том, что дефицит бензина коснулся многих регионов Казахстана, а многие автозаправки перестали отпускать самый ходовой бензин - АИ-92.
Независимый эксперт в нефтяной отрасли Сергей Смирнов подтвердил эту информацию. Он отметил, что дефицит бензина АИ-92 в Казахстане продолжится до тех пор, пока не будут приняты определенные меры. Он также отметил, что дефицит коснулся и дизельного топлива, поскольку сейчас идут уборочные работы. Эксперт подчеркнул, что еще 1 августа Казахстанская топливная ассоциация заявляла, что на АЗС Казахстана не хватает бензина, а единый поставщик не справляется с теми объемами, которые должен был поставлять. Однако через пять дней "КазМунайГаз" заявил о том, что с поставками справляется и дефицита бензина нет и не будет.
"В начале августа Казахстанская топливная ассоциация заявляла о назревающем топливном дефиците. Они ссылались на то, что Единый национальный оператор ТОО "ҚазМұнайГаз Өнімдері" (КМГО) не обеспечивает Казахстан топливом. Отмечалось, что он не смог обеспечить своевременные поставки согласно индекативному плану. (...) Приблизительно такую же картину мы наблюдали и в прошлом году, когда также возник дефицит бензина АИ-92. (...) В ноябре 2013 года постановление о едином поставщике было отменено и рынок насытился топливом. В этом году они сделали то же самое и опять же топливная ассоциация предупреждала, что опять были совершены те же нарушения при назначении единого оператора, что и в прошлом году. (...) Нарушался закон о конкуренции. (...) В прошлом году АЗК (Агентство Казахстана по защите конкуренции. - Прим. автора) признало, что нарушения были, и это постановление о назначении единого оператора было отменено", - прокомментировал Смирнов.
По его словам, самой главной мерой по сокращению дефицита бензина в Казахстане является регулирование оптовых цен на бензин. Согласно данным топливной ассоциации, значительно повысились оптовые цены на бензин. "На конец июля оптовая цена по дизтопливу на границе Казахстана с Россией была 125 тенге за литр, а по АИ-92 - 130 тенге. А у нас розница же регулируется, и мы видим и на то и на другое топливо 115 тенге. Понятно, что закупать за 130 тенге, чтобы продавать за 115 никто не будет. У нас до 40 процентов поставок бензина из России. Розница не может продавать себе в ущерб, тем более с такими большими потерями. Я думаю, отсюда и возник этот дефицит бензина на АЗС Казахстана", - пояснил собеседник.
Спикер подчеркнул, что ему не понятен процесс образования цен на оптовый бензин. "(...) Надо держать оптовые цены под контролем. Самое главное - установить, как они образуются. Никто не знает, какую маржу получают оптовые поставщики. Так как их никто не регулирует", - сказал Смирнов. Он также отметил, что надо решать проблему и с обеспечением казахстанских НПЗ сырой нефтью, то есть отказаться от "давальческой" схемы поставки сырой нефти на заводы. "Завод получает деньги только за переработку нефти. Владельцами нефтепродуктов являются поставщики сырья", - добавил он.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!